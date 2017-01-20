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Беларусь вышла в плей-офф ЧМ по гандболу

21.01.2017 13:41 — Разное | БДГ  
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Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла в 1/8 финала чемпионата мира во Франции. Уже завтра команде предстоит матч со шведами.

В ночь на 21 января сборная Беларуси играла с командой Венгрии, выиграв со счетом 27:25. По шесть мячей забросили Иван Бровко и Борис Пуховский, четыре мяча забросил Андрей Юринок, по три мяча за Артемом Корольком, Вячеславом Кулешом и Денисом Рутенко, два мяча на счету Сергея Шиловича.

Ранее сборная Беларуси обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 29:26, однако потерпела поражения от сборной Чили (28:32), Хорватии (28:21), Германии (25:31).

Уже 22 января нашей команде предстоит игра в 1/8 финала со сборной Швеции. В этот день пройдут игры между сборными Дании и Венгрии, Германии и Катара, Хорватии и Египта. Сегодня в 1/8 сыграют Норвегия с Македонией, Франция с Исландией, РФ со Словенией, Бразилия с Испанией.

Четвертьфиналы чемпионата пройдут 24 января, игра за третье место назначены на 28 января, а финал состоится 29 января Париже.

Фото: Reuters

 
 
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Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла в 1/8 финала чемпионата мира во Франции. Уже завтра команде предстоит матч со шведами.

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