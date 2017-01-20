﻿ Взрыв в Мачулищах: трое пострадали, разрушены 6 гаражей. 21.by
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Взрыв в Мачулищах: трое пострадали, разрушены 6 гаражей

21.01.2017 13:34 — Разное | БДГ  
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Три человека пострадали в результате взрыва в районе гаражей в Мачулищах.

Инцидент произошел вечером 20 января. По данным МЧС, пострадали три человека. Один из них с множественными травмами бригадой скорой медицинской помощи был доствлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

Бригада МЧС установила, что обрушились шесть гаражей, начался пожар. Спасатели разобрали завалы и потушили горение. В результате взрыва повреждены шесть автомобилей.

Причина происшествия пока не установлена.

 
 
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Три человека пострадали в результате взрыва в районе гаражей в Мачулищах.

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