Три человека пострадали в результате взрыва в районе гаражей в Мачулищах.

Инцидент произошел вечером 20 января. По данным МЧС , пострадали три человека. Один из них с множественными травмами бригадой скорой медицинской помощи был доствлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

Бригада МЧС установила, что обрушились шесть гаражей, начался пожар. Спасатели разобрали завалы и потушили горение. В результате взрыва повреждены шесть автомобилей.

Причина происшествия пока не установлена.