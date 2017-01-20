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Взрыв в Мачулищах: трое пострадали, разрушены 6 гаражей
Три человека пострадали в результате взрыва в районе гаражей в Мачулищах.
Инцидент произошел вечером 20 января.
Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.
Бригада МЧС установила, что обрушились шесть гаражей, начался пожар. Спасатели разобрали завалы и потушили горение. В результате взрыва повреждены шесть автомобилей.
Причина происшествия пока не установлена.
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Три человека пострадали в результате взрыва в районе гаражей в Мачулищах.
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