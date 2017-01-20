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«Эмоциональный» NAVIBAND представит Беларусь на «Евровидении» в Киеве
21.01.2017 14:09 — Разное | Ежедневник
Путевку на "Евровидение-2017" от Беларуси выиграла группа NAVIBAND.
По итогам голосования зрителей и жюри команда стала лучшей, сообщает
После озвучивания итогов голосования зрителей музыканты оказались не в лидерах, но жюри поставило NAVIBAND самый высокий балл (12), что сделало группу победителями. Артем Лукьяненко и Ксения Жук исполнили песню "Гiсторыю майго жыцця" на белорусском языке. Автор песни - Артем Лукьяненко. Принимая диплом победителя отбора на "Евровидение-2017", Ксения Жук не смогла сдержать слез радости.
Международный конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в мае в столице Украины Киеве.
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Путевку на "Евровидение-2017" от Беларуси выиграла группа NAVIBAND.
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