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уничтоженные ИГИЛ немецкие танки Leopard 2A4

21.01.2017 14:08 — Разное | Tut.by  
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Не менее десяти танков Leopard 2A4, принадлежавших 1-му танковому батальону 2-й бронетанковой бригады турецкой армии, были подбиты в боях за Эль-Баб (Сирия). Фотографии уничтоженной террористами техники опубликовал военный блог «Центра анализа стратегий и технологий».


Фото: twitter.com/bjoernstritzel

Фото: twitter.com/bjoernstritzel

Бои с боевиками показали слабую приспособленность Leopard 2A4 к ведению боев в городских условиях, а также низкую защищенность машины. Конструкторы танка сделали акцент на мощной лобовой броне, оставив борта и корму уязвимыми.


Фото: twitter.com/bjoernstritzel

Фото: twitter.com/bjoernstritzel

Фото: twitter.com/bjoernstritzel

Этим и воспользовались террористы, уничтожившие большую часть Leopard 2A4 при помощи противотанкового комплекса «Корнет-Э».

Кроме того, боевые машины не оборудованы системами активной и динамической защиты, которые существенно повышают защищенность боевой машины.


Фото: twitter.com/bjoernstritzel

Фото: twitter.com/bjoernstritzel

Немецкий Leopard 2А4 на момент своего появления — 70-е годы прошлого века — был совершенной и хорошо защищенной машиной, обладающей высокой огневой мощью. Но сейчас эти танки устарели. Всего на вооружении турецкой армии стоит около трех сотен таких Leopard 2А4.

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Бои с боевиками показали слабую приспособленность Leopard 2A4 к ведению боев в городских условиях, а также низкую защищенность машины.

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