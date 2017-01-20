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Взрыв в Мачулищах: трое пострадавших, 6 гаражей рухнули на автомобили

21.01.2017 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ЧП произошло в гаражно-строительном кооперативе "Автотурист", расположенном на улице Связистов в городском поселке Мачулищи Минской области. Информация о взрыве в гараже поступила в МЧС от очевидца 20 января в 16:39. Подробности происшествия на радио Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель МЧС по Минской области Кристина Борейко.

Взрыв в Мачулищах: трое пострадавших, 6 гаражей рухнули на автомобили
© Фото: МЧС Беларуси
МЧС: при взрыве гаражей в Мачулищах пострадали 3 человека

"Когда спасатели прибыли к месту вызова, стало известно, что произошло обрушение строительных конструкций шести гаражей, наблюдается открытое горение. Трое владельцев гаражей пострадали, двум оказана первая медицинская помощь", — сообщила Борейко.

По информации официального представителя МЧС, двое пострадавших от госпитализации отказались. Третий — 33-летний неработающий мужчина — был доставлен в больницу с ожогами 1-3 степеней и травмами различной степени тяжести.

"Сотрудниками МЧС проводились работы по разбору завалов. В результате ЧП разрушены шесть гаражей — по три на нижнем и верхнем уровнях, повреждены шесть легковых автомобилей. Причина взрыва в настоящее время устанавливается", — уточнила Кристина Борейко.

Комментарий официального представителя МЧС по Минской области Кристины Борейко о взрыве в гаражном кооперативе в поселке Мачулищи слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В результате взрыва в гаражном кооперативе в поселке Мачулищи Минского района пострадали три человека, разрушены шесть гаражей, повреждены шесть автомобилей в...

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