|
Взрыв в Мачулищах: трое пострадавших, 6 гаражей рухнули на автомобили
21.01.2017 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь
ЧП произошло в гаражно-строительном кооперативе "Автотурист", расположенном на улице Связистов в городском поселке Мачулищи Минской области. Информация о взрыве в гараже поступила в МЧС от очевидца 20 января в 16:39. Подробности происшествия на радио Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель МЧС по Минской области Кристина Борейко.
© Фото: МЧС Беларуси
"Когда спасатели прибыли к месту вызова, стало известно, что произошло обрушение строительных конструкций шести гаражей, наблюдается открытое горение. Трое владельцев гаражей пострадали, двум оказана первая медицинская помощь", — сообщила Борейко.
По информации официального представителя МЧС, двое пострадавших от госпитализации отказались. Третий — 33-летний неработающий мужчина — был доставлен в больницу с ожогами 1-3 степеней и травмами различной степени тяжести.
"Сотрудниками МЧС проводились работы по разбору завалов. В результате ЧП разрушены шесть гаражей — по три на нижнем и верхнем уровнях, повреждены шесть легковых автомобилей. Причина взрыва в настоящее время устанавливается", — уточнила Кристина Борейко.
Комментарий официального представителя МЧС по Минской области Кристины Борейко о взрыве в гаражном кооперативе в поселке Мачулищи слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате взрыва в гаражном кооперативе в поселке Мачулищи Минского района пострадали три человека, разрушены шесть гаражей, повреждены шесть автомобилей в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии