На радио Sputnik Беларусь дуэт Naviband с победой поздравили представители белорусской музыкальной индустрии.

Народный артист Беларуси Александр Тиханович рад тому, что со сцены международного конкурса впервые прозвучит белорусскоязычная композиция.

"Возможно, еще стоит подумать над самой песней, над ее аранжировкой, над тем, что происходит на сцене. Но песня на белорусском языке на Евровидении — это событие", — отметил народный артист.

Композитор и аранжировщик Евгений Олейник уверен, что исполнение песни на белорусском языке — это один из элементов привлечения внимания, и это должно сработать на результат.

"Ребята — молодцы, белорусский язык — это очень хорошая фишка. Наши исполнители зачастую грешат не очень хорошим английским произношением. У ребят этой проблемы не будет", — уверен композитор.



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Евгений Олейник прокомментировал и проведение национального отбора на конкурс в нынешнем году. По его словам, в целом, уровень был крепким, но некоторые исполнители из него очевидно выбивались.

"У некоторых я ужаснулся уровню исполнения. Мы собрались с музыкантами, и если я не знал — кто это, мне подсказывали, что это друзья или коллеги организаторов конкурса. Это панибратство нужно заканчивать. Это движение должно быть круглогодичным, и заявок должны быть сотни", — констатировал композитор.

Известный музыкальный журналист Олег Климов отметил, что победа в национальном отборе конкурса "Евровидение" песни на родном языке стала долгожданным событием.

"Этого события ждали и меломаны, ждали и обычные люди, которые не слишком интересуются конкурсом. Впервые на сцене "Евровидения" прозвучит белорусскоязычная песня, и представят ее талантливые, интересные музыканты, которые достойно представят нашу страну", — уверен журналист.

Комментарии представителей белорусской музыкальной индустрии о победе дуэта Naviband в финале национального отборочного тура конкурса "Евровидение" слушайте на радио Sputnik Беларусь.