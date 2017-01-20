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Инаугурация Трампа: наряды первой леди

21.01.2017 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Для инаугурации первая леди США появилась в голубом костюме с юбкой-карандашом от американского дизайнера Ральфа Лорена, а на бал пришла в платье молочного цвета от французского дизайнера Эрве Пьера, бывшего креативного директора дома Carolina Herrera. Пользователи соцсетей сравнили ее новый наряд с нарядом Жаклин Кеннеди, которая была также в голубом костюме на инаугурации своего мужа в 1961 году.

Иванка Трамп выбрала для бала платье пудрового цвета в золотых пайетках с пышной юбкой, которое журналисты назвали "платьем принцессы".

 
 
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Наряды первой леди США Мелании Трамп интересовали всех, кто следил за инаугурацией президента, ничуть не меньше, чем сама речь Дональда Трампа.

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