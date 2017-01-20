Для инаугурации первая леди США появилась в голубом костюме с юбкой-карандашом от американского дизайнера Ральфа Лорена, а на бал пришла в платье молочного цвета от французского дизайнера Эрве Пьера, бывшего креативного директора дома Carolina Herrera. Пользователи соцсетей сравнили ее новый наряд с нарядом Жаклин Кеннеди, которая была также в голубом костюме на инаугурации своего мужа в 1961 году.

Иванка Трамп выбрала для бала платье пудрового цвета в золотых пайетках с пышной юбкой, которое журналисты назвали "платьем принцессы".