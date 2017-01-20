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Биологи установили причину моргания

21.01.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
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Международная группа ученых выяснила, что когда человек моргает, мозг корректирует положение глазных яблок. Биологи представили свою работу в журнале Current Biology, кратко о ней сообщает издание «Индикатор».


Фото: pixabay.com

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли с коллегами провели эксперимент, в ходе которого добровольцы сидели в темной комнате в течение длительного времени и смотрели на точку на экране. В это время инфракрасные камеры отслеживали движения их глаз. Участники исследования в шутку назвали этот эксперимент самым скучным из всех экспериментов, на которых им приходилось бывать.

Эксперимент был построен так, что каждый раз, когда человек моргал, точка на экране переносилась на один сантиметр вправо. Инфракрасные камеры зафиксировали, что после моргания глаза фокусировались на сдвинутой точке, хотя сами участники исследования не замечали этих сдвигов.

По словам ученых, глазные мышцы человека довольно «вялые» и «неточные» и поэтому мозгу приходится постоянно корректировать положение глазных яблок в зависимости от окружающей действительности. Биологи считают, что если бы мозг не вносил такие мгновенные корректировки в зрительный процесс, то окружающий мир казался бы людям призрачным и хаотичным.

Ранее группа японских нейрофизиологов заметила, что люди моргают в промежутках между такими событиями, как, например, завершение предложения во время чтения или смена сцены в фильме. Оказалось, что во время таких морганий происходит «перезагрузка» в нейросети внимания, которая помогает человеку переключаться с одного объекта на другой.

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Участники исследования в шутку назвали этот эксперимент самым скучным из всех экспериментов, на которых им приходилось бывать.

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