Эксперт отметил, что Трамп не взял в свою команду тех людей, которые были при двух предыдущих президентах (Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме).

"Команда не хочет, чтобы избиратель видел опять те же лица", — подчеркнул Потапейко.

Он также коснулся перспектив исполнения предвыборного заявления Трампа о переносе производства американских предприятий из третьих стран в США.

"Есть предложение наложить определенный налог — до 10% а может быть и больше — на компании, которые не хотят работать в Америке", — сказал политолог.

Подробнее об инаугурационной речи Трампа смотрите в полной версии пресс-конференции Sputnik.