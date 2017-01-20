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Эксперт проанализировал инаугурационную речь Трампа
21.01.2017 15:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Эксперт отметил, что Трамп не взял в свою команду тех людей, которые были при двух предыдущих президентах (Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме).
"Команда не хочет, чтобы избиратель видел опять те же лица", — подчеркнул Потапейко.
Он также коснулся перспектив исполнения предвыборного заявления Трампа о переносе производства американских предприятий из третьих стран в США.
"Есть предложение наложить определенный налог — до 10% а может быть и больше — на компании, которые не хотят работать в Америке", — сказал политолог.
Подробнее об инаугурационной речи Трампа смотрите в полной версии пресс-конференции Sputnik.
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Политический эксперт и американист Павел Потапейко на встрече с журналистами в МПЦ Sputnik проанализировал речь 45-го президента США Дональда Трампа, с которой он...
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