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Скардино принимает участие в масс-старте. Мультимедийный онлайн TUT!

21.01.2017 15:12 — Разное | Tut.by  
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Надежда Скардино примет сегодня участие в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон-Онлайн

Скардино уверенно занимает место в числе 25 лучших биатлонисток сезона, поэтому без проблем отобралась в гонку. Еще 5 участниц получили приглашение благодаря высоким результатам в индивидуальной гонке, которая состоялась в четверг.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Надежда Скардино примет сегодня участие в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

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