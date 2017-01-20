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Скардино принимает участие в масс-старте. Мультимедийный онлайн TUT!
Надежда Скардино примет сегодня участие в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Скардино уверенно занимает место в числе 25 лучших биатлонисток сезона, поэтому без проблем отобралась в гонку. Еще 5 участниц получили приглашение благодаря высоким результатам в индивидуальной гонке, которая состоялась в четверг.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Надежда Скардино примет сегодня участие в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
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