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Молодым педагогам будут доплачивать еще год после отработки распределения

21.01.2017 15:03 — Разное | Tut.by  
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Молодым педагогам, которые отработают по распределению два года, но продолжат трудиться в этом же учреждении образования, еще на год будет положена доплата. Соответствующее решение прописано в постановлении Совмина от 19 января 2017 года № 48, передает БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Изменения затронут педагогических работников с высшим и средним специальным образованием, которые отработали два года по распределению или перераспределению, направлению (последующему направлению) на работу в учреждения образования и продолжают трудиться по заключенным трудовым договорам или контрактам.

Молодым педагогам будут доплачивать в течение года после распределения, размер не должен превышать одну тарифную ставку первого разряда, установленную Совмином. Сейчас она составляет 31 рубль. Конкретный размер доплаты будет высчитываться пропорционально отработанному времени или объему выполненных работ.

Нововведение позволит закрепить молодых специалистов в учреждениях образования и избежать падения их зарплаты, пояснили в пресс-службе Министерства образования.

Постановление вступило в силу с 1 января этого года.

Напомним, в ноябре средняя зарплата в образовании составила 510,1 рубля.

В августе прошлого года Совмин утвердил надбавки педагогам со стажем за оказание дополнительных образовательных услуг. 1 сентября во время посещения специальной общеобразовательной школы-интерната № 13 Минска для детей с нарушением слуха Александр Лукашенко заявил, что зарплату учителям надо поднять как минимум на четверть.

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Теги: Минск
 
 
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Размер доплаты не должен превышать тарифную ставку первого разряда.

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