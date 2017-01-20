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Молодым педагогам будут доплачивать еще год после отработки распределения
Молодым педагогам, которые отработают по распределению два года, но продолжат трудиться в этом же учреждении образования, еще на год будет положена доплата. Соответствующее решение прописано в постановлении Совмина от 19 января 2017 года № 48,
Изменения затронут педагогических работников с высшим и средним специальным образованием, которые отработали два года по распределению или перераспределению, направлению (последующему направлению) на работу в учреждения образования и продолжают трудиться по заключенным трудовым договорам или контрактам.
Молодым педагогам будут доплачивать в течение года после распределения, размер не должен превышать одну тарифную ставку первого разряда, установленную Совмином. Сейчас она
Нововведение позволит закрепить молодых специалистов в учреждениях образования и избежать падения их зарплаты, пояснили в пресс-службе Министерства образования.
Постановление вступило в силу с 1 января этого года.
Напомним, в ноябре средняя зарплата в образовании
В августе прошлого года Совмин
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Размер доплаты не должен превышать тарифную ставку первого разряда.
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