﻿ Водитель МАЗа, сбивший маму и дочь в Борисове, мог заметить пешеходов. Расследование завершено. 21.by
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Водитель МАЗа, сбивший маму и дочь в Борисове, мог заметить пешеходов. Расследование завершено

21.01.2017 14:56 — Разное | Tut.by  
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Управлением Следственного комитета по Минской области установлены обстоятельства ДТП, которое произошло в Борисове 22 ноября прошлого года. В результате аварии погибли 7-летняя девочка и ее мать, сообщила официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног.


Расследованием установлено, что 55-летний житель Борисовского района — водитель МАЗа, двигался по проспекту имени Юрия Гагарина в Борисове в направлении ул.1-й Московской Дивизии. При подъезде к обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу со скоростью 50 км/ч, он проявил невнимательность. Водитель не принял меры по снижению скорости движения и наехал на 7-летнюю девочку и ее мать, 1971 года рождения. От полученных повреждений пешеходы погибли на месте происшествия.

С учетом собранных доказательств водителю предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Учитывая обстоятельства и тяжесть совершенного преступления, в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
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