|
В Италии в результате аварии школьного автобуса погибли 16 человек
21.01.2017 15:40 — Разное | Ежедневник
Italian Firfighters/ANSA via AP
По меньшей мере 16 человек погибли в результате аварии с участием автобуса со школьниками в Италии, еще 39 человек получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на спасателей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере 16 человек погибли в результате аварии с участием автобуса со школьниками в Италии, еще 39 человек получили ранения различной степени тяжести.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии