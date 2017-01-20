О предварительных итогах работы экспертов МАГАТЭ в Беларуси, прозвучавших во время пресс-конференции, на радио Sputnik Беларусь рассказала обозреватель агентства Sputnik Елена Ольшанская.



© AP/ Rudi Blaha Беларусь готова реализовать все предложения SEED-миссии МАГАТЭ

"SEED-миссия МАГАТЭ занималась оценкой безопасности стройплощадки БелАЭС, которая возводится в Островце Гродненской области, как к внешним, так и внутренним воздействиям. Эксперты должны были убедиться, что выбранная стройплощадка соответствует всем требованиям безопасности", — напомнила Ольшанская.

Во время итоговой пресс-конференции звучало много вопросов по белорусско-литовской проблематике строительства АЭС. Как известно, в Вильнюсе опасаются, что работающая атомная станция может нанести ущерб экологии Литвы. Беларусь ведет с Литвой практически непрерывные консультации по этому вопросу.

"В состав миссии, которая формируется самим агентством из числа международных экспертов, не вошел ни один представитель Литвы. Беларусь добровольно пригласила миссию МАГАТЭ еще в октябре 2014 года, когда белорусско-лит вопрос приобрел наибольшую остроту", — уточнила Ольшанская.

Доклад экспертов МАГАТЭ будет готовиться в течение 90 дней, после чего белорусскому правительству поступит отчет о работе миссии, который возможно будет представить всем государствам, заинтересованным в его получении, в том числе и Литве.

Как сообщил во время пресс-конференции представитель Минэнерго Беларуси, топливо на БелАЭС будет поставлено в конце 2018 года. Однако, отметила Ольшанская, сегодня многие говорят о том, что момент поставки топлива — это та точка невозврата, после которой остановить сооружение АЭС будет уже практически невозможно.

Обозреватель Sputnik заметила, что МАГАТЭ достаточно позитивно настроено к белорусскому атомному процессу и отмечает открытость белорусских властей в работе с самим агентством.

"Единственным моментом, насторожившим журналистов во время пресс-конференции, стали дипломатичные ответы экспертов на вопросы о позиции литовской стороны и о том, как в МАГАТЭ оценивают инцидент, произошедший во время доставки корпуса реактора. Ни одного прямого ответа на эти вопросы не прозвучало", — уточнила Ольшанская.

Беседу с обозревателем агентства Sputnik Еленой Ольшанской о предварительных итогах работы SEED-миссии МАГАТЭ в нашей стране слушайте на радио Sputnik Беларусь.