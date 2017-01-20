﻿ В Гомеле троллейбус вылетел с дороги и врезался в столб, пострадали три человека. 21.by
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В Гомеле троллейбус вылетел с дороги и врезался в столб, пострадали три человека

21.01.2017 16:54 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого в 14.30. Троллейбус № 19 выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.


— Со слов водителя, в троллейбусе отказали тормоза. Чтобы не совершить наезд на впереди идущий автомобиль, было принято решение свернуть с проезжей части. В результате троллейбус врезался в осветительную опору, — рассказали подробности в ГАИ.

От столкновения пострадала не только техника, но и люди. Троих пассажиров доставили в областную больницу с предварительным диагнозом «ушибы».

На месте работают следователи, они устанавливают причины ДТП.



 

 
 
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Со слов водителя, в троллейбусе отказали тормоза. Чтобы не совершить наезд на впереди идущий автомобиль, было принято решение свернуть с проезжей части.

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