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В Гомеле троллейбус вылетел с дороги и врезался в столб, пострадали три человека
ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого в 14.30. Троллейбус № 19 выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
— Со слов водителя, в троллейбусе отказали тормоза. Чтобы не совершить наезд на впереди идущий автомобиль, было принято решение свернуть с проезжей части. В результате троллейбус врезался в осветительную опору, — рассказали подробности в ГАИ.
От столкновения пострадала не только техника, но и люди. Троих пассажиров доставили в областную больницу с предварительным диагнозом «ушибы».
На месте работают следователи, они устанавливают причины ДТП.
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Со слов водителя, в троллейбусе отказали тормоза. Чтобы не совершить наезд на впереди идущий автомобиль, было принято решение свернуть с проезжей части.
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