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Белорусские биатлонисты принимают участие в мужской эстафете. Онлайн TUT!

21.01.2017 17:11 — Разное | Tut.by  
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Мужская сборная Беларуси по биатлону завершит свое выступление на этапе Кубка мира в Антхольце участием в эстафете.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Нашу команду представят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Владимир Чепелин.

Главные фавориты выставили следующие составы:

Россия: Цветков, Гараничев, Малышко, Бабиков.

Франция: С. Фуркад, Ф. Клод, Дестье, Фийон-Майе.

Германия: Лессер, Долль, Пайффер, Шемпп.

Норвегия: Биркеланд, Л`Абе-Лунд, Й. Бо, Свендсен.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Мужская сборная Беларуси по биатлону завершит свое выступление на этапе Кубка мира в Антхольце участием в эстафете.

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