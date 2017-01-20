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Белорусские биатлонисты принимают участие в мужской эстафете. Онлайн TUT!
Мужская сборная Беларуси по биатлону завершит свое выступление на этапе Кубка мира в Антхольце участием в эстафете.
Нашу команду представят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Владимир Чепелин.
Главные фавориты выставили следующие составы:
Россия: Цветков, Гараничев, Малышко, Бабиков.
Франция: С. Фуркад, Ф. Клод, Дестье, Фийон-Майе.
Германия: Лессер, Долль, Пайффер, Шемпп.
Норвегия: Биркеланд, Л`Абе-Лунд, Й. Бо, Свендсен.
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Мужская сборная Беларуси по биатлону завершит свое выступление на этапе Кубка мира в Антхольце участием в эстафете.
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