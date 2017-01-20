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Самоубийство в Осиповичах: следствие отрицает связь с Декретом о тунеядстве
60-летний житель Осипович выбросился с пятого этажа и перед смертью оставил записку, в которой сказал, что никогда не был тунеядцем. Следствие отрицает связь между налогом на "тунеядство" и самоубийством.
Безработный Айвар Яскевич погиб 6 декабря, оплатив за два месяца до того "налог на тунеядство" 360 рублей.
Перед смертью мужчина оставил на столе квитанцию об уплате налога на "тунеядство" и записку: "Я никогда не был тунеядцем, насильником, грабителем, я всю жизнь честно работал".
На момент гибели Айвар Яскевич уже являлся пенсионером, имея за плечами 34 года трудового стажа. Незадолго до выхода на пенсию его увилили с картонно-рубероидного завода, на котором проработал 30 лет,
Мужчина стал безработным с мая 2014 года, но устроиться на новую работу так и не смог. В апреле 2016 года Яскевичу исполнилось 60 лет, а в октябре он получил извещение из налоговой, которая признала его тунеядцем.
Самоубийство мужчины в Осиповичах не связано с фактом уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год, сообщила
По итогам проверки самоубийства Осиповичский районный отдел СК отказал в возбуждении уголовного дела.
"Никаких фактов, которые могли бы содействовать доведению его до самоубийства, установлено не было. А в предсмертной записке мужчина указал на проблемы, связанные исключительно с семейно-бытовыми отношениями", - сказала Оксана Соленюк.
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60-летний житель Осипович выбросился с пятого этажа и перед смертью оставил записку, в которой сказал, что никогда не был тунеядцем. Следствие отрицает связь между...
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