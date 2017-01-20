60-летний житель Осипович выбросился с пятого этажа и перед смертью оставил записку, в которой сказал, что никогда не был тунеядцем. Следствие отрицает связь между налогом на "тунеядство" и самоубийством.

Безработный Айвар Яскевич погиб 6 декабря, оплатив за два месяца до того "налог на тунеядство" 360 рублей.

Перед смертью мужчина оставил на столе квитанцию об уплате налога на "тунеядство" и записку: "Я никогда не был тунеядцем, насильником, грабителем, я всю жизнь честно работал".

сообщила "Радио Свобода" вдова Галина Яскевич. На момент гибели Айвар Яскевич уже являлся пенсионером, имея за плечами 34 года трудового стажа. Незадолго до выхода на пенсию его увилили с картонно-рубероидного завода, на котором проработал 30 лет,"Радио Свобода" вдова

Мужчина стал безработным с мая 2014 года, но устроиться на новую работу так и не смог. В апреле 2016 года Яскевичу исполнилось 60 лет, а в октябре он получил извещение из налоговой, которая признала его тунеядцем.

БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. Самоубийство мужчины в Осиповичах не связано с фактом уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год, сообщилаофициальный представитель УСК по Могилевской области

По итогам проверки самоубийства Осиповичский районный отдел СК отказал в возбуждении уголовного дела.

"Никаких фактов, которые могли бы содействовать доведению его до самоубийства, установлено не было. А в предсмертной записке мужчина указал на проблемы, связанные исключительно с семейно-бытовыми отношениями", - сказала Оксана Соленюк.