Главным международным событием недели политолог назвал инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа. По словам эксперта, впервые лидером крупнейшей сверхдержавы оказался человек, который никогда в жизни не занимал ни одного выборного поста — он никогда не избирался ни в Сенат, ни в Конгресс, ни на губернаторский пост.



© REUTERS BOBBY YIP Песков о том, чей человек Трамп и когда его поздравит Путин

"Речь на инаугурации была великолепна. Трамп ни разу не порадовал своих противников ни одним неверным шагом — он говорил о том, чего Америка ждала. Он намерен продолжать линию, но при этом привнести кое-что новое. И именно это новое и представляет интерес наблюдателей", — отметил Потапейко.

Далее собеседники в студии отметили перспективы, появившиеся по итогам визита президента Беларуси в Египет и Судан .

"Египет — это не только туризм. Египет занимается it-технологиями — это то, что им интересно у нас, а нам интересно у них. Кроме того, в силу того, что страна окружена горячими точками, ей надо развивать военные технологии, и здесь опять же мы можем много чего предложить", — сообщил Потапейко.

По словам политического эксперта, визит президента Беларуси в Египет был крепко завязан на военных переговорах, и то же самое касалось Судана.

"Судан это не такая мощь, как Египет. Зато в Судане есть нефть. Мы ставим во главу угла экономические интересы. Кроме нефти, газа и прочего, мы можем предложить очень важные вещи. Судан сейчас развивает проект гидроэлектростанции. И наши специалисты могут помочь в этом плане", — уточнил эксперт.

Еще одной важной темой недели стала работа в Беларуси миссии МАГАТЭ и тема литовско-белорусских взаимоотношений на фоне строительства БелАЭС в Островце.



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"По сути дела, мы сейчас даем большую помощь Литве. Беларусь превращается в энергетического лидера в регионе. Игналиская АЭС закрыта. Куда деть специалистов? Они будут готовы приехать к нам. Более того, Польша Латвия Эстония также надеются на рабочие места и получение энергетики", — отметил эксперт.

"Вишенкой на торте" важных событий недели Павел Потапейко назвал победу Naviband в национальном отборе конкурса "Евровидение" и то, что дуэт отправится на конкурс с белорусскоязычной песней.

"От нас ждут нашей — белорусской — экзотики. У нас своя очень интересная традиция, свои песни и своя музыка. Может, мы и не собираемся взять Олимп. Но Европа услышит белорусский язык, и за это Naviband нужно благодарить", — констатировал эксперт.

Обзор основных итогов недели по версии политического эксперта Павла Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.