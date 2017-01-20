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Звезды против Трампа: клип Mobi и протест в Голливуде

21.01.2017 17:26 — Разное | Tut.by  
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Американский музыкант Моби выложил клип на трек Erupt & Matter из последнего альбома These Systems Are Failing. В ролик вошла нарезка кадров различных протестов и митингов, а также с выступлений президента США Дональда Трампа.


Американские СМИ пишут, что множество голливудских звезд и знаменитостей выразили свой протест против инаугурации Дональда Трампа из-за его политических взглядов, снявшись в специальном ролике социальной рекламы.

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Свой протест против нового президента США высказали Роберт Дауни-Младший, Скарлетт Йоханссон, Джеймс Франко, Джулианна Мур, Мартин Шин, о чем они открыто заявили в ролике социальной рекламы. 

В то же время, не все американские знаменитости ополчились против Трампа. О своем нежелании участвовать в марше протеста заявила певица Селин Дион, а также Элтон Джон, Андреа Бочелли и Гарт Брукс. Участниками инаугурации Трампа стали Хор Мармонов, а также кантри-певец Тоби Кита и актер Джон Войт.

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Недавно пользователи соцсетей заметили, что президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи использовал предложения, похожие на те, что были в выступления злодея Бэйна в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

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«Мы забираем власть у Вашингтона и отдаем ее вам, [американскому] народу», — сказал Трамп.

 
 
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