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Загадка на выходной: обхитрите ли вы "русскую рулетку"?
Перед выходными 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли поупражняться в рассуждениях и расчетах. Проверьте: знаете ли вы теорию вероятностей достаточно хорошо, чтобы применить ее на практике?
Идет игра в русскую рулетку. В барабане пистолета шесть гнезд для патронов, в соседние гнезда вставлено два патрона. Игрок вращает барабан, подносит пистолет и нажимает на спусковой крючок.
Щелк! Повезло! Игроку необходимо еще раз нажать на крючок. Что ему лучше сделать: снова провернуть барабан или сразу нажать курок?
Бонус: усложненная задача о «русской рулетке»
Роман предлагает Павлу сыграть в русскую рулетку. В барабане пистолета шесть гнезд для патронов, три из них заняты пулями. Если звучит выстрел, игра заканчивается. Если игрок выживает, ход переходит к следующему.
Игрок 1 ходит первым, нажимает спусковой крючок один раз. Если он выживает, ход переходит Игроку 2. Игрок 2 вращает барабан и нажимает спуск. Если он выживает, то Игрок 2 снова вращает барабан и снова стреляет. Если он все еще жив, игра заканчивается ничьей.
Роман предлагает Павлу выбрать, кем ему быть — Игроком 1 или Игроком 2. Что выгоднее выбрать Павлу?
Ответы мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 23 января.
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Проверьте: знаете ли вы теорию вероятностей достаточно хорошо, чтобы применить ее на практике?
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