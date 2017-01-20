Перед выходными 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли поупражняться в рассуждениях и расчетах. Проверьте: знаете ли вы теорию вероятностей достаточно хорошо, чтобы применить ее на практике?



Изображение: nydailynews.com

Идет игра в русскую рулетку. В барабане пистолета шесть гнезд для патронов, в соседние гнезда вставлено два патрона. Игрок вращает барабан, подносит пистолет и нажимает на спусковой крючок.

Щелк! Повезло! Игроку необходимо еще раз нажать на крючок. Что ему лучше сделать: снова провернуть барабан или сразу нажать курок?

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Бонус: усложненная задача о «русской рулетке» Роман предлагает Павлу сыграть в русскую рулетку. В барабане пистолета шесть гнезд для патронов, три из них заняты пулями. Если звучит выстрел, игра заканчивается. Если игрок выживает, ход переходит к следующему. Игрок 1 ходит первым, нажимает спусковой крючок один раз. Если он выживает, ход переходит Игроку 2. Игрок 2 вращает барабан и нажимает спуск. Если он выживает, то Игрок 2 снова вращает барабан и снова стреляет. Если он все еще жив, игра заканчивается ничьей. Роман предлагает Павлу выбрать, кем ему быть — Игроком 1 или Игроком 2. Что выгоднее выбрать Павлу?

Ответы мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 23 января.

Источники: « Кафедра околовсяческих наук », Reddit

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