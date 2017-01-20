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Загадка на выходной: обхитрите ли вы "русскую рулетку"?

21.01.2017 17:25 — Разное | Tut.by  
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Перед выходными 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли поупражняться в рассуждениях и расчетах. Проверьте: знаете ли вы теорию вероятностей достаточно хорошо, чтобы применить ее на практике?


Изображение: nydailynews.com

Идет игра в русскую рулетку. В барабане пистолета шесть гнезд для патронов, в соседние гнезда вставлено два патрона. Игрок вращает барабан, подносит пистолет и нажимает на спусковой крючок.

Щелк! Повезло! Игроку необходимо еще раз нажать на крючок. Что ему лучше сделать: снова провернуть барабан или сразу нажать курок?

Cлишком просто? Кликните здесь, чтобы увидеть задачу посложнее

Ответы мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 23 января.

Источники: «Кафедра околовсяческих наук», Reddit

Все «загадки на выходные» можно найти вот тут.

 
 
Ссылка на источник 43
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