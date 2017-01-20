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Золотой запас Беларуси за прошлый год увеличился на тонну

21.01.2017 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Золотой запас Беларуси за прошлый год увеличился на тонну

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Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) — до 39,1 тонны, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост составил 900 килограммов.

За 2016 год золотовалютные резервы Беларуси в международном определении выросли на 18%, или на 751,4 млн долларов при прогнозе 300 млн, достигнув 4,927 млрд долларов в эквиваленте, по предварительным данным на 1 января 2017 года. Эксперты обращают внимание на то, что декабрь стал одиннадцатым месяцем роста ЗВР — рекорд продолжительности с 2003 года. Предыдущий период постоянного роста был с августа 2009-го по январь 2010-го, тогда ЗВР выросли с 2,6 млрд до 5,6 млрд долларов, пишет TUT.BY .

В Нацбанке отмечают, что «наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Национального банка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику». Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Власти Беларуси планируют в 2017 году увеличить ЗВР не менее чем на 500 млн долларов, до 5,4 млрд долларов в эквиваленте.

 
 
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Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) — до 39,1 тонны, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост составил 900...

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