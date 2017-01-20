Корреспондент Sputnik Елена Васильева выяснила, по каким дуэльным кодексам изучают фехтовальное искусство в Минске и как на полтора часа вечером понедельника превратиться из айтишника в дуэлянта.

Положите шпагу, возьмите лом

Вечером понедельника, когда офисы засыпают, в айтишниках, логистах, бухгалтерах просыпаются бунтари и дебоширы. Восстановив по историческим источникам технику фехтования, заказав в Украине, Венгрии или Китае исторически достоверный аналог средневековой шпаги, они берут в руки… металлический лом и начинают разминку, разрабатывая суставы от локтя до кисти.

"Первые полтора месяца фехтовать никому не разрешаем. Шпагу в руки взять можно, но ни о каком спарринге речи быть не может. Занятие не начинается без разминки, это со стороны фехтование кажется развлечением, а на деле подержите вы почти полуторакилограммовую шпагу в руке полтора часа — и поймете, что неплохо бы подкачать мышцы", — рассказал Sputnik тренер фехтовального клуба Duellatoria Alba Алексей Турский.



© Sputnik / Виктор Толочко На покупку шпаги уйдет около двухсот долларов: эфес можно заказать и у белорусских кузнецов отдельно, а можно купить готовый экземпляр в интернете

Речь идет о HEMA-фехтовании, одной из дисциплин HEMA-движения. Буквально аббревиатура переводится как "исторические европейские боевые искусства". HEMA-фехтование — свод дуэльных правил, воссозданных по ренессансным канонам с добавлением спортивных элементов. В начале 90-х энтузиасты взялись за изучение фехтовальных трактатов, переводили старинные манускрипты, пока не восстановили дуэльные техники в том виде, в котором она существовала в те времена.

Так что в клубе Duellatoria Alba в руках держат не облегченную спортивную шпагу весом в 0,7 килограмма, а ни много ни мало — оружие эпохи Возрождения. Если главная цель спортивного состязания — нанести укол, то историческое фехтование объединяет удары и уколы, а здешние экземпляры шпаг — колюще-рубящее оружие.



© Sputnik / Виктор Толочко Больше всего желающих овладеть шпагой среди офисных работников

"В Беларуси существует только два клуба HEMA-фехтования, один из них — наш. Мы специализируемся на эпохе Ренессанса, базируемся на итальянской, испанской и французской школах фехтования на шпагах. Наши коллеги обучают фехтованию на длинном двуручном мече (федершверте). Мы стараемся максимально воссоздать технику поединка. Эта дуэльная дисциплина все чаще позиционируется как спорт и в некоторых странах уже причислена к спортивным дисциплинам", — пояснил глава клуба.

Сам он в миру занимался логистикой, и потому опирается на собственный опыт, говоря, что фехтование идеально подойдет для офисных работников. В отличие от фитнеса, который позволяет обрести хорошую физическую форму, фехтование дает и полноценные навыки боевого искусства.

"Улучшается моторика, реакция. Когда в первый раз выходишь на поединок, получаешь укол в маску — это и немного страшно, и непередаваемый драйв. Больше трех лет назад пришел сюда как новичок, когда клуб зарождался в том виде, в котором существует сейчас. Был таким же офисным работником, начинал с разминки с ломиками, которые поначалу казались неподъемными. Мне поставили в пару стену", — рассказал Алексей, отложил шпагу — и началась небыстрая церемония знакомства с элементами защиты, без которой к спаррингу не подпускают.

Прилетает по пальцам — покупают перчатки

"Это комплект защиты для одного фехтовальщика", — объясняет тренер, демонстрируя внушительного вида обмундирование.

Новичкам весь комплект выдают в клубе, но те, кто нацелен заниматься всерьез, должен со временем купить все самостоятельно — от перчаток до самой шпаги. С романтичным мушкетерским образом комплект имеет мало общего, ну разве что перчатки.



© Sputnik / Виктор Толочко Без защиты к спаррингу никого не допускают

"Обязательный элемент — защита на ноги и отдельно — на колени, потому что фехтовальщик с перебитыми коленями — плохой фехтовальщик. Пластмассовая грудина — необязательный элемент, но ее фехтовальщики покупают сами, как только понимают, что порой больно прилетает в грудь. Очень важно — хорошие армированные перчатки, чтобы беречь фаланги, желательно с большой крагой — защищать предплечия. Выбитые пальцы тоже не лучшим образом влияют на мастерство. Наверх надевается колет — имитация одежды, которую носили во времена Возрождения", — пояснил Алексей.



© Sputnik / Виктор Толочко В клубе утверждают, что впервые получить укол в маску - и страшно, и захватывающе

Со стороны колет выглядит не вполне по-ренессансному: для удобства крючки заменили на современную липучку, в его основе — ватин, который призван смягчить удар. Одним словом, фехтовальщики — не реконструкторы, которые главной своей целью ставят внешнее соответствие обмундирования канонам времени. А вот с исторической достоверностью дуэлей в реконструкторской среде можно поспорить.

"Фехтование в Беларуси популярно в форме исторического боя. А дуэльного и HEMA-фехтования у нас мало. Реконструкторы обычно надевают латы и рубятся мечами. На мой взгляд, это не совсем фехтование, а скорее борьба — пару раз ударяют мечами, а потом просто валят друг друга", — пояснил разницу Турский.

Чтобы фехтовальщика не обвинили в том, что его навык в миру не применим, члены клуба участвуют в турнирах.

"Сломала две шпаги за занятие"

Среди желающих освоить искусство дуэльного фехтования немало девушек. Одну из них в клубе вспоминают с особенным почтением, характеризуют не иначе как "ого-го девушка" и не без трепета вспоминают, как фехтовальщица за одну дуэль сломала о противника две шпаги.

Ломать шпагу хоть и эффектно, но недешево.



© Sputnik / Виктор Толочко На первое время новичкам в клубе всю аммуницию выдают, но после придется купить и шпагу, и защиту

"Шпаги разные, люди разные. Кто-то хочет красивую, кто-то — легкую, нет идеальной шпаги и идеального производителя. Если хотите самую доступную шпагу — берите Луганскую, они доступные, хоть и не самые качественные. У кого чуть больше денег, покупают шпаги китайского изготовителя Hanwei. Разница в закалке и даже марке стали, в качестве изготовления, профиле клинков, ", — пояснил тренер.

Каждый подбирает шпагу под себя, но на результат боя качество клинка не особенно влияет. Проблема только в том, что луганские шпаги живут в среднем полгода — а после клинок ломается.



© Sputnik / Виктор Толочко Если нужна шпага попроще, заказать ее можно в Луганске

Эстеты заказывают шпаги венгерского мастера. Можно заказть только клинок, а эфес попросить выковать белорусского кузнеца.

Венгерские шпаги стоят порядка 220 евро, луганские шпаги — 150 долларов, китайская шпага с доставкой обойдется почти в 180 долларов.



© Sputnik / Виктор Толочко Каждый выбирает шпагу в зависимости от собственных предпочтений - красивую, легкую или подешевле

Больше всего на столе в ожидании спарринга луганских шпаг.

"Соберешься продавать — скажи, перекуплю". — "Не соберусь", — лаконично обсуждают фехтовальщики вопросы купли-продажи.



© Sputnik / Виктор Толочко После полугода тренировок можно заняться спаррингом

"Бойцы, готовы? Бой!" — объявляет судья, и начинается самая увлекательная часть занятия.

Если вы новичок, вам до нее еще несколько месяцев, так что готовьте нюхательную соль и восторженно наблюдайте.

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