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Витеблянина приговорили к 3 годам лишения свободы за раздачу порнографии через файлообменник
26-летнего уроженца Витебска приговорили к трем годам лишения свободы за хранение и распространение порнографии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Витебского областного суда.
Витеблянин таким образом раздал 910 видеофильмов и 911 изображений порнографического характера c участием малолетних или несовершеннолетних. Эти материалы он с целью распространения хранил на жестком диске персонального компьютера, «чем осуществил распространение вышеуказанных порнографических видеофильмов и изображений».
Приговор постановил суд Первомайского района Витебска еще 27 декабря 2016 года. Мужчину признали виновным и назначили наказание по ч.2 ст. 343−1 УК в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.
Приговор пока не вступил в законную силу. Обвиняемый подал апелляционную жалобу, Витебский областной суд готовит дело к назначению на апелляционное рассмотрение.
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Мужчина таким образом раздал 910 видеофильмов и 911 изображений порнографического характера c участием малолетних или несовершеннолетних.
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