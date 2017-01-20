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Витеблянина приговорили к 3 годам лишения свободы за раздачу порнографии через файлообменник

21.01.2017 18:46 — Разное | Tut.by  
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26-летнего уроженца Витебска приговорили к трем годам лишения свободы за хранение и распространение порнографии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Витебского областного суда.


Фото: Reuters

Напомним, мужчина больше двух лет использовал программу еМulе для скачивания материалов для взрослых. Эта программа предназначена для кооперативного обмена файлами. Скачивая контент для взрослых, молодой человек «предоставлял возможность для свободного скачивания неограниченному количеству пользователей программы».

Витеблянин таким образом раздал 910 видеофильмов и 911 изображений порнографического характера c участием малолетних или несовершеннолетних. Эти материалы он с целью распространения хранил на жестком диске персонального компьютера, «чем осуществил распространение вышеуказанных порнографических видеофильмов и изображений».

Приговор постановил суд Первомайского района Витебска еще 27 декабря 2016 года. Мужчину признали виновным и назначили наказание по ч.2 ст. 343−1 УК в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.

Приговор пока не вступил в законную силу. Обвиняемый подал апелляционную жалобу, Витебский областной суд готовит дело к назначению на апелляционное рассмотрение.

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Теги: Витебск
 
 
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Мужчина таким образом раздал 910 видеофильмов и 911 изображений порнографического характера c участием малолетних или несовершеннолетних.

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