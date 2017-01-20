Нередко самые страшные последствия происходят в авариях по вине нетрезвого водителя. Покалеченные судьбы, тюремные сроки и трагедии целых семей — и виновных, и пострадавших. Казалось бы, водитель никогда больше не должен сесть за руль пьяным. Но так ли это? Про свою жизнь и об отношении к пьяным водителям AUTO.TUT.BY рассказали пациенты стационара наркологического диспансера Минска, которые были лишены права управления авто из-за употребления наркотиков или алкоголя. К сожалению, многие из них так и не поняли, что натворили.



Фото: Юлия Альгерчик

В наркодиспансере нет решеток на окнах, а двери не запирают на замок — насильно пациентов здесь не держат, помогают только добровольно. Конечно, нередко выпившую буянящую клиентуру доставляют сюда наряды милиции. Такие лечатся от алкоголизма по «настоятельной рекомендации» правоохранительных органов. Уйти из диспансера пациент может, но пристальное внимание со стороны участкового ему обеспечено. В случае, если пьянки будут повторяться и это доставит неудобство окружающим — дебошира по решению суда могут отправить на принудительное лечение в ЛТП.

По сообщению УГАИ МВД Беларуси , «пьяных» аварий в стране из года в год становится меньше. Тем не менее в 2016-м по вине пьяных водителей произошло 364 ДТП, в которых погибли 79 человек и 413 получили травмы. Только часть виновников ДТП находилась на контроле у нарколога. Некоторые из них и вовсе казались успешными и благополучными людьми.

Кто эти люди

Сотрудники наркодиспансера рассказывают, что большая часть их пациентов — люди с трудной судьбой, получившие психологическую травму еще в детстве, часто они росли в неблагополучных семьях. Очень много безработных и тех, кто «мотал» срок на зоне. Помимо алкоголизма или наркозависимости, у них еще ряд заболеваний: от язвы желудка до гепатита и ВИЧ.

— Но за помощью к нам обращается и другая категория — менеджеры среднего и высшего звена, банкиры, журналисты, публичные личности, известные актеры и медиаперсоны. Алкоголизм ведь такая же болезнь, как и все остальные. И если человек осознает, что у него появилась патологическая тяга к спиртному, стало трудно приходить в себя после застолий с алкоголем, то обратиться к наркологу — это самое верное решение. Главное — не запустить.

Медики поясняют: если человек осознал свое состояние, обратился к врачу, делает все, чтобы избавиться от пагубной привычки, то шансы, что у него это получится, велики. Такие пациенты социализированы, как правило, они имеют дом, семью, работу — все, что есть у здорового человека.



Фото: Юлия Альгерчик

За деньги пациенты получают помощь нарколога анонимно. В зависимости от состояния можно обойтись выпиской рецепта или амбулаторным лечением. Тяжелых больных направляют в стационар, где один койко-день стоит около 40 рублей.

— Курс лечения составляет от 7 до 14 дней. Но некоторые предпочитают лишь устранить синдром отмены или, как называют это сами пациенты, — «снять со стакана». Хотя рекомендуется пройти полный курс лечения, который включает в себя и реабилитацию — она длится не меньше трех недель.

Кто эти «платники» наркодиспансера, где живут и кем работают — медперсоналу неизвестно. Если же человек попадает в отделение не впервые, то начинает доверять и немного рассказывает о себе.

— Разные люди лежат, водители тоже у нас бывают. Например, один из наших постоянных клиентов — маршрутчик. Его привозят к нам родители, мы подлечиваем — и он как огурец: дальше возит людей. До следующего запоя.

Если у человека алкогольный делирий, в простонародье — «белочка», то ни о какой анонимной помощи не может быть и речи — в таком состоянии в организме наступают необратимые изменения, пациент может нанести вред окружающим и себе. Таких отправляют на принудительное лечение.

Разговорившись с пациентами наркодиспансера, узнаем, что среди клиентов иногда встречаются дальнобойщики.

— У них работа тяжелая, вот и начинают пить. Они три недели в рейсе, потом приезжают домой и бухают неделю. А перед рейсом ложатся в стационар, их прокапают, приведут в порядок — и они снова в дорогу. Так вот и живут. Да у всех нас жизнь… — обреченно вздыхает молодой пациент и шагает по больничному коридору дальше.



Фото: Юлия Альгерчик

Саша, 30 лет

Тяга к авто- и мототехнике у Саши с детства (здесь и далее имена героев изменены. — Прим. AUTO.TUT.BY) — уже в 13 лет мальчик самостоятельно собирал и ремонтировал мопеды, мотоциклы, скутеры. И управлять транспортом ему нравилось: говорит, в 9-м классе ездил на «жигулях» в деревню и обратно. А уж получить водительские права и вовсе было мечтой для подростка. Но с этим пришлось немного повременить.

В 20 лет парень за пьяную драку получил условный срок и был поставлен на наркологический учет. Саша до сих пор считает это несправедливостью, ведь он тогда «практически не пил»: «Разве бутылка водки на четверых перед дискотекой считается?».

— Я очень хотел права получить. Пришел к наркологу, такой чистый и аккуратный, в пальто и белом шарфе. А она мне: вижу, что ты не пьяница. Будешь ходить ко мне каждую неделю в течение полугода, а потом комиссия решит, можно ли тебе сдавать на права.

Саша добился своего — врачи разрешили ему учиться на курсах, и в 2008 году парень получил водительское удостоверение. Еще через два года (ему тогда было 23) с наркологического учета Сашу сняли. Но в 25 лет на учет к наркологу его поставили повторно — «выпивали тихонько с друзьями во дворе, а милиция прицепилась». В 2013-м парень попал в ЛТП — снова «случайно». В 2014-м его на три года лишили прав: тут и обсуждать нечего — «из-за смешной ситуации».

— Я с работы приехал за рулем машины. Признаюсь — был выпивший. Заезжал задним ходом на парковку и задел зеркалом зеркало рядом стоящей машины. Не заметил этого и пошел домой. А потом гаишники приехали, на освидетельствование меня завезли. Анализ показал 1,9 промилле…

Сегодня Саша оказался в стационаре наркодиспансера «из-за участкового — тот угрожал, что отправит в ЛТП».

— Я же не алкоголик, под магазином не стою и пьяный под забором не валяюсь, и зарабатываю нормально, дома у меня есть ноутбук и плазма, — говорит Саша.

Сейчас парень неофициально работает автослесарем на одном из минских СТО — взял знакомый, который знает, что Саша лишен прав и состоит на учете у нарколога.



Фото: Юлия Альгерчик

Саша признается — может выпить на работе с коллегами, но немного: например, бутылку «беленькой» на четверых. И садится пьяным за руль, но ничего страшного, по мнению парня, в этом нет. Рассуждает так: на способности к вождению 200−300 граммов водки на водителя-профессионала никак не повлияют, а на дорогах гораздо больше пьяных водителей, чем все думают.

— Помню, еще в 16 лет, когда во дворе все пили за столиком, меня пьяного сажали за руль и отправляли в магазин за добавкой. А как-то на мотоцикле ехал пьяный из Глубокого в Минск. Видел таких людей, которые садятся за руль вообще в неадеквате, едут — и ничего страшного. Я и сейчас езжу, куда мне надо, на машине отца или друга и без прав.

В следующем году Саша планирует восстановить водительские права. Он уверен, все у него будет хорошо, тыл у него есть: хорошие родители и любимая девушка, которая во всем его поддерживает и помогает.

Егор, 34 года

​На алкоголика Егор не похож — крепкий симпатичный парень, да и выглядит гораздо младше своего возраста. Лишь многочисленные шрамы на лице, да глаз с кровоподтеком выдают в нем шустрого малого, предпочитающего бурное времяпрепровождение.

— К наркологу впервые я попал в 24 года. Женился, и супруга настояла на этом. Тогда же меня поставили на учет. В стационаре полечился, после этого три года мне было нормально — я мог выпить, но на здоровье это не отражалось.

Казалось, жизнь наладилась: заботливая жена и сын, работа, дача. Егор, у которого уже были права категории B, открыл еще категории C и D — несмотря на то, что он состоял на учете у нарколога, ранее полученная медсправка была еще действующей, поэтому на курсы его приняли. Парень планировал купить микроавтобус и заняться пассажирскими перевозками.

— Купить бусик мне не удалось — лишили прав за пьянку, — сказал и почему-то засмеялся Егор.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

История, из-за которой парень лишился прав, произошла днем на даче, куда Егор приехал с семьей и друзьями.

— Выпили, спиртное закончилось, поехали в магазин за добавкой. Мама и жена не видели, что я сел пьяный за руль. Когда обратно с ребятами ехали, я решил полихачить: прибавил газку и эффектно вошел в поворот. При этом снес соседское ограждение и куст, но даже не заметил этого. Приехал и лег спать. А соседка вызвала ГАИ. Просыпаюсь и вижу: инспекторы забирают у жены мои документы. Я вскочил сразу, бросился к ним выяснять отношения. Потасовка произошла с милиционерами, после чего меня посадили в изолятор, а потом состоялся суд.

За это происшествие Егор отделался штрафом и лишением права управления машинами. Сейчас Егор говорит, что с ужасом вспоминает ту пьяную поездку: на дороге играли дети, по счастливой случайности никто из них не попал под колеса автомобиля. Но полученное наказание и раскаяние не стало преградой для пьянок.

— У меня компания такая — все любят выпить. И сам в запои ухожу. Пил много чего: водку, пустырник, боярышник — после него, кстати, отходняк лучше, — признается Егор.

— Егор, ты «…» забыл, — подсказывает врач, а журналисту поясняет: — в этом препарате 90% спирта. По показаниям его принимают ложечками, а наши пациенты — флаконами, а потом с судорогами и пеной изо рта их к нам привозят.

— 95% спирта! — встрепенулся и показывает осведомленность парень. — Да его уже не выпускают.

Через пару лет такой жизни Егор почувствовал, что самостоятельно выбраться из запоев уже не может — пришлось обращаться к специалистам. Отношения с супругой разладились, а потом пара развелась.

— Я хотел нормально жить, без спиртного. Отец друга взял в кредит микроавтобус Mercedes, и мы занялись грузоперевозками. Я за руль не садился — прав ведь нет. Зато друг как-то сел за руль пьяным и его прав лишили, — снова засмеялся Егор. — Теперь машина стоит, но за нее еще кредит не выплачен, поэтому продать бусик нельзя.

Парень мечтает избавиться от алкогольной зависимости и наладить отношения с мамой.

— Это непросто. Потому что когда выходишь отсюда, думаешь — все, пить не буду. Выпить очень тянет, но держишься — месяц, три месяца, полгода, год. А больше года проходит — и приходит мысль: а пойду-ка я врежу!

Ричард, 41 год

— Я уже в детстве шебутной был, непослушный. В третьем классе пропускал школу, украл велосипед. В 11 лет я ударил учителя стулом — он меня воспитывать хотел. После этого меня на учет к психиатру поставили. А пить начал в 14 лет — с друзьями так проводили время. А еще мы клей и замазку с друзьями сутками нюхали, — вспоминает истории детства мужчина.

В 17 лет Ричард получил первый срок — в драке сломал нос парню. После освобождения Ричард вернулся доучиваться в школу, и снова залет — после распития водки с друзьями избили практиканта, который заменял учителя физкультуры. Плюс еще несколько нарушений — и парня на три года отправили за решетку.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Освободился он почти в 21 год, но спокойной жизнь его не стала — парень по-прежнему хулиганил, выпивал и курил траву. А чуть позже попробовал внутривенные наркотики. Мужчина до сих пор помнит дату — пятница, 13 октября.

— На зоне мне несколько раз предлагали кольнуться, но я все отказывался — опасался привыкнуть. А тут что-то запил я, настроение было плохое. Я — к друзьям, говорю, ладно, кольните меня, может, снимется все. После укола меня вырубило так хорошо, часа на четыре. Пришел домой, мать удивилась и обрадовалась: ты трезвый?

С тех пор Ричард с алкоголя перешел на наркотики. Кололся периодически, в течение трех лет. А потом завязал и с наркотиками, и со спиртным.

В «завязке» Ричард был 10 лет. Он устроился на работу, получил права, купил машину, женился, и у него появился сынишка. Срыв произошел из-за постоянных конфликтов с женой, потом она забрала сына и уехала жить к своей маме. И Ричард сорвался.

Мужчина в то время работал в трех местах — в лицее, городской аварийке и известной службе такси на собственной Daewoo Leganza. Кололся Ричард утром и вечером, дома у него всегда лежал шприц: «Я мог прийти и догнаться, когда захочу». Мужчина говорит, что всегда соблюдал дозу, поэтому и чувствовал себя нормально, и о своих проблемах забывал.

— Таксовал я тоже уколотый. Причем пьяный ездить я не мог, а под наркотиками мне было без разницы.

Около полугода Ричард в состоянии наркотического опьянения возил пассажиров на своем авто. За это время он попадал лишь в мелкие ДТП. Иногда на место аварии вызывали ГАИ. Обходилось только протоколом и штрафом.

— Люди странные, они даже не подозревают, что водитель может быть под наркотой, и если что требуют анализ крови. А наркоту ведь только по анализу мочи выявляют! Водителей, которые ездят «под кайфом», у нас хватает, просто несведущие люди распознать их не могут. Я как-то на заправке таксиста на Audi видел: водитель вышел, я смотрю — он втертый чем-то. У меня-то глаз наметанный, все признаки замечаю.

В 2014-м Ричарда задержали инспекторы ГАИ, когда он вместе с друзьями заехал на заправку за растворителем для приготовления наркотика.

— Я на тот период два года «в санях» был (постоянно принимал наркотики. — Прим. AUTO.TUT.BY). Гаевые что-то заподозрили, врубли мигалку — и за мной. Проверили багажник — нет ничего там. Они мне рукава задрали, а там дороги (следы. — Прим. AUTO.TUT.BY) от уколов. Я, чтобы мочу не сдавать, отказ от освидетельствования подписал, и меня лишили прав на три года.

Сейчас Ричарду пришлось лечь в наркодиспансер — настояла милиция, иначе бы его ждала комиссия, суд, а потом — ЛТП.

— Я хочу уже порядочный образ жизни вести. Да и о здоровье надо подумать. Хватит. Ведь у меня и так уже гепатит и ВИЧ. Думаю, пройдет срок лишения права управления, и удостоверение я восстановлю, машину куплю…

Игорь, 48 лет

Игорь строит дома: опыт в этой сфере огромный, умеет буквально все. Только сейчас его золотые руки заметно дрожат — последствия хронического алкоголизма.

— Я на Кавказе жил, а там все пьют — вино, чачу. Привык. А когда мне 29 было, мамка заставила к наркологу пойти. Потом меня «подшили».

Отказавшись от алкоголя, Игорь получил в 1998-м права на вождение авто. Не пил четыре года — «держал страх, что выпью и от подшивки могу умереть». А потом все вернулось — и друзья, и спиртное. В 2005 году мужчину лишили прав: «гаишники в деревне поймали с остаточным».

— Были проводы, и, конечно, все пили. А утром надо было в магазин за добавкой поехать. Я на своих «жигулях» и двинулся. Нормально ехал. Но только на горку поднялся, а там гаишники. Мигалки включили — и за мной. Сказали дыхнуть в пакетик с трубочкой. Дыхнул — там все позеленело. Инспектор мне показывает это, а я сделал вид, что ничего не замечаю.

На суд Игорь не поехал — «че там делать?», заочно его лишили прав на три года. Но особенно он не переживал — «как есть, так есть». Свой «жигуль» подарил какому-то деревенскому знакомому.



Фото: Юлия Альгерчик

Мужчина признается: да, ездил пьяным за рулем неоднократно. Ему везло: в ДТП не попадал и проезжал незамеченным мимо постов ГАИ.

— Как я доезжал — не знаю. Ничего не помню, эти моменты просто выпадали. Конечно, это плохо, когда пьяный за рулем — он же ничего не понимает, может наделать делов. Спроси у такого, как протрезвеет, чего он сел за руль, он и не скажет, потому что не знает. Это все спиртное виновато.

Восстанавливать права через три года мужчина не стал — «были дела». Не собирается он это делать и сейчас.

Личная жизнь Игоря тоже не заладилась: два брака и два развода.

— Ай, это женщины такие сейчас. Жены мои сами выпить любили, особенно вторая. Мозгов нет!

Живет Игорь с 71-летней мамой и братом, который тоже любит «опрокинуть стакан».

— Мама ругает нас. Я ее понимаю, кому бы это понравилось? — развел руками мужчина. — Ну а что мне делать? Работы нет сейчас, денег тоже. О чем мне мечтать в 48 лет?

— К сожалению, многие наши пациенты не осознают своего положения и занимаются самоуспокоением: «все хорошо, семья, работа, дом, дача», рассказывают и убеждают других, что это не они виноваты в их ситуации, а кто-то или что-то еще. При этом они продолжают пить и принимать наркотики, и с течением времени их болезнь усугубляется. Бывало, что на первичные приемы люди приезжали на своем Mercedes, при этом наплевательски относились к лечению, а через несколько лет они превращались в тех, у кого денег нет даже на талончик в автобусе, — констатируют сотрудники наркодиспансера. — Нередко мы узнаем, что наши пациенты умерли от острой сердечной недостаточности — последствия передозировки наркотиков или человек просто не вышел из запоя… И ушел навсегда.

На учете в Минском наркологическом диспансере состоят 35 329 человек, злоупотребляющих алкоголем, 5822 человека — принимающие наркотики. В 2016 году были сняты с наркологического учета 15 627 человек (по алкоголизму и наркомании).