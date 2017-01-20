Американский спортивный комментатор Бретт Хабер и знаменитая в прошлом теннисистка Мартина Навратилова в эфире телеканала Tennis Channel ‏ поговорили с Викторией Азаренко о материнстве, восстановлении после родов и обсудили сенсационную победу Дениса Истомина над Новаком Джоковичем на Australian Open, сообщается на странице фан-группы белорусской спортсменки ВКонтакте .

— Привет всем зрителям, всем болельщикам. Сейчас я чувствую себя совсем по другому, материнство — это совсем другие чувства. Я ухаживаю за Лео, наблюдаю, как он спит, и я очень счастлива.

— Расскажи, через что проходит твое тело? Какие-то изменения, неожиданности?

— Мартина, как игроку я могу сказать тебе, что все, что мы чувствовали до этого, все другое. Это совсем другой уровень. Никакая усталость после тренировок и матчей не сравнится с тем, что я чувствую сейчас. Играть в теннис куда проще.

— По вашим твитам мы можем сделать вывод, что вы следите за Australian Open, в частности за Новаком?

— Да, я стараюсь смотреть как можно больше матчей, как только появляется свободное время. Также слежу за женским турниром. Что касается Новака и Дениса … Денис — удивительный игрок. Я думаю, он играет хорошо и наслаждается этим моментом, игрой с Джоковичем, он играет свободно. Мы все видели, что Новак был разочарован, я была одновременно удивлена и рада за Дениса.

— Что-то вы пропустили в туре, что-то нет, расскажите, когда вы смотрите ТВ, видите дроп-шот, возникает ли у вас желание побежать за ним с мыслями «сейчас я догоню этот укороченный»?

— Я действительно хочу быстрее вернуться, начать играть, я выполняю много упражнений, чтобы стать лучше, это нормально для меня. Я соскучилась по ощущениям после тренировок. Когда ты пропустил много, ты хочешь тренироваться. Я езжу на велосипеде, бегаю по лестнице и, когда возвращаюсь со своей велосипедной прогулки, чувствую себя счастливой, улыбаюсь все время.

Я пока не играю, но скоро начну готовиться, надеюсь. Я не очень люблю бегать за укороченными, поэтому буду работать и над этим компонентом. Мне очень нравится наблюдать за туром сейчас, за тем, что там происходит, и очень жду момента, когда вернусь.

— Вас никто не торопит возвращаться, но есть ли у вас в голове какое-то расписание, какая-то дата, когда вы вернетесь?

— Да, я бы хотела вернуться к лету, на US Open, может, чуть раньше, если я буду уверена, что готова физически и ментально.

— Роджер Федерер отсутствовал около 6 месяцев, и недавно он вернулся. Он пропустил много времени, конечно, не из-за того, что рожал ребенка, но не в этом мой вопрос. Многие теннисисты ответственны только за свой теннис, на вас же ответственность за ребенка, за здоровье Лео. Когда вы вернетесь, вы будете относиться к теннису не так ответственно, ребенок будет вашей главной заботой?

— Да, мое мировоззрение немного изменилось. За несколько недель до того, как родила Лео, я осознала, что у меня есть, что я могу быть всем для кого-то еще. Насчет ответственности могу сказать, что она только мотивирует меня стать лучше, она должна мне помочь в игре, в том плане, что я буду больше стараться. Что касается семьи, она всегда будет на первом месте.

— Мы знаем, что вы должны идти к Лео, но последний быстрый вопрос … Ким Клийстерс — последняя мама, которая выигрывала Большой шлем. Готовы ли вы повторить это?

— Да, я хочу забрать это звание у Ким. Хочу перенять у нее много качеств, хочу достичь столько же, сколько и Ким в качестве матери, и я готова к этому, считаю, что была рождена, чтобы стать теннисисткой, и я доказала это ранее, думаю, что мой сынок будет помогать мне, мотивировать.

— Мы желаем тебе быть здоровой, здоровья Лео, и мы ждем тебя с нетерпением!