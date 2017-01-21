Чемпион России московский ЦСКА с крупной победы над клубом «Волен» из второго дивизиона чемпионата Швейцарии начал программу межсезонных спаррингов. Поединок состоялся 21 января в испанском Кампоаморе, где армейцы проводят тренировочный сбор.



Фото: pfc-cska.com

ЦСКА — «Волен» — 3:0

ЦСКА: Помазун, Олейников, Васин, Набабкин, Щенников, Гордюшенко, Кучаев, Ионов, Жамалетдинов, Джафар, Траоре.

Голы: 1:0 — Ионов (32), 2:0 — Ионов (48), 3:0 — Жамалетдинов (65).

Удары: 10−7.

Удары в створ ворот: 5−0.

Блокированные удары: 3−1.

Двумя голами в поединке отметился полузащитник Алексей Ионов, еще один мяч на счету 19-летнего форварда Тимура Жамалетдинова.

Примечательно, что матч армейцы отыграли без замен, в составе было несколько молодых игроков, а также легионер Джафар из Кабо-Верде, который находится в ЦСКА на просмотре. При третьем взятии ворот он хорошо сыграл в отборе и сделал голевой пас на Жамалетдинова.



19-летний полузащитник Астемир Гордюшенко и Виктор Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

Этот матч стал первым для Виктора Гончаренко в статусе главного тренера ЦСКА. Белорусский специалист остался доволен качеством игры своей команды.

— У нас был экспериментальный состав: молодые игроки, футболист на просмотре. В такой ситуации команда не сбалансирована. Тем не менее за счет желания и старания мы показали достаточно хорошую игру. Соперник был из второй швейцарской лиги, но тем не менее хорошо организован. Пришлось постараться, чтобы выиграть. Конечно, не может не радовать исполнительское мастерство Алексея Ионова. По ходу матча пришлось перестраиваться, играть первый и второй тайм по разным схемам, чтобы молодые тоже попробовали 3−5−2, — приводит слова Виктора Гончаренко официальный сайт ЦСКА.