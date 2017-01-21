Любители биатлона используют все возможные способы, чтобы вживую посмотреть гонки Кубка мира, перекинуться словечком с Мартеном Фуркадом или сделать фото с красоткой Габриэлой Коукаловой. Одни могут позволить себе потратить тысячу евро ради такого удовольствия, другие экономят и записываются в волонтеры. SPORT.TUT.BY подготовил парочку забавных историй из Антхольца о любви к биатлону.



Фото: Белорусская федерация биатлона

Каждое утро в буфете пресс-центра журналистов встречает милая бабушка Элизабет Бергер. Ей 72 года, 30 из которых жительница Южного Тироля занимается волонтерством на этапе Кубка мира по биатлону.

— Я начинала следить за биатлоном, когда многие сегодняшние спортсмены еще даже не родились. Всю свою жизнь работала поваром в ресторане неподалеку со стадионом Антхольца. 30 лет назад в этих местах впервые решили провести этап Кубка мира по биатлону. Конечно, я сразу захотела туда попасть.

«Я варю самый вкусный кофе в этой итальянской провинции и уже 30 лет работаю волонтером в буфете пресс-центра»

Организаторы как раз искали людей, которые были готовы бесплатно выполнять несложную работу. Они не предъявляли строгих требований, просто интересовались, что умеет делать каждый из желающих.



Фото: Белорусская федерация биатлона

— Я рассказала, что варю самый вкусный кофе в этой итальянской провинции, и подтянула за собой мужа. Так мы стали волонтерами в буфете пресс-центра. Сегодня мне уже не приходится отправлять заявку — организаторы сами звонят с вопросом: «Не желаете ли вы, миссис Бергер, порадовать журналистов еще на одном этапе?».

Уже второй год подряд на пару с бабушкой в кафе трудится внук Петер. Они успевают накормить журналистов, посмотреть одним глазком гонки и сделать селфи с любимыми спортсменами.

Геральд Раух работает на пункте пропуска аккредитованных гостей. Он признается, что не особо представлял, что такое биатлон, пока не записался в волонтеры.

— Я включал гонки лишь тогда, когда по телевизору больше нечего было смотреть. Как-то узнал, что мои друзья волонтерят на этапе Кубка мира. Решил присоединиться. Но мотивация была не такая, как у большинства: мне просто хотелось стать частью массовой движухи, которая будоражит нашу часть Италии. Это ведь совершенно бесплатно!

«Каждый год я отправляюсь волонтерить на один уик-энд января. Чудесное время: тут даже пиво можно пить»

На этапе Кубка мира в Италии местным волонтерам, так же, как и белорусским волонтерам на хоккейном чемпионате мира, предоставляют бесплатную форму и свободный доступ на гонки. Зато отличается система питания: в Минске волонтеры получали суточные, которые равнялись примерно десяти деноминированным рублям, а в Италии «добровольцев» кормят ланчем и предлагают в неограниченном количестве чай, кофе и легкий перекус. И еще одно разительное отличие: в Беларуси в волонтеры набирали в основном студентов, в Италии же все чаще встречаются люди совершенно разных возрастов. Они не комплексуют выполнять не самую престижную работу за бесплатно.



Фото: Белорусская федерация биатлона

Геральд Раух объясняет, почему в 44 года, имея основную работу, он готов волонтерить «за просто так»:

— Я работаю на пункте контроля — всего-то проверяю аккредитации и беджи. Но разве так важна миссия, когда ты помогаешь гостям чувствовать себя комфортно? Радуюсь, если люди покидают Италию с чувством восхищения. Каждый год я оформляю выходные на один конкретный уик-энд января и отправляюсь заниматься волонтерством. Чудесное время: тут даже пиво можно пить, главное, чтобы никто не видел.

«Если вы хотите по-настоящему насладиться Антхольцем, берите на поездку около тысячи евро»

Помимо волонтеров, которые имеют возможность наслаждаться биатлоном бесплатно, в Антхлольц съезжается около 20 тысяч болельщиков. Украинские фанаты, которые уже много лет живут в Канаде, добирались в Антхольц с тремя пересадками.

— Мы очень любим биатлон и прилетаем на этапы даже с другого континента. Много лет назад переехали из Чернигова в Квебек, но всегда болеем за славянских биатлонистов. Чтобы посетить Италию, нам пришлось проделать долгий путь: Квебек — Торонто — Мюнхен — Антхольц.



Фото: Белорусская федерация биатлона

Болельщики рассказывают, что всегда совмещают поездку на биатлон с горнолыжным отдыхом.

— Здесь прекрасная природа — грех не покататься на лыжах. Сложно назвать точную сумму, во сколько нам обходится такой трип. Все зависит от вида транспорта: из Украины или Беларуси в Антхольц можно доехать даже за сутки, путешествие на автомобиле будет стоить где-то 350 евро. Если вы хотите по-настоящему насладиться Антхольцем, берите с собой около тысячи евро.

Украинские ребята приехали на этап с друзьями из России и закрепили на флагштоке два флага — украинский и российский. Благодаря этому они стали частыми героями телетрансляций.



Фото: Белорусская федерация биатлона

— Знаете, в спорте, а в биатлоне особенно, вообще нет разделения по политическим критериям. Мы со всеми дружны. За Дашу Домрачеву болеем, как и за украинок!

«Встретили болельщиков с белорусскими флагами, а они на немецком разговаривают. Оказалось, группа поддержки из Германии приехала поболеть за наших»

Антхольц — один из самых любимых этапов среди белорусских фанов. Вдоль трассы с громкими кричалками разместилась компания из Слонима. На верхней трибуне — семейная пара белорусов, несколько лет назад эмигрировавшая в Израиль.

— Мы, конечно, с трудом можем соперничать по массовости с норвежцами, итальянцами и немцами. Но стараемся поддерживать наших спортсменов не менее громко. Поездка на биатлон — не самое бюджетное путешествие, но за такое настроение не жалко платить. Пакет билетов на все гонки обходится в Антхольце в 120 евро. В часе езды от стадиона можно найти апартаменты за 20−25 евро, а в непосредственной близости — за 110.



Фото: Белорусская федерация биатлона

Среди фанов с красно-зелеными флагами в Антхольце встречаются не только белорусы.

— Сегодня отметили болельщиков с белорусскими флагами, решили заговорить, а они на немецком отвечают, ха-ха. Оказалось, что группа поддержки из Германии приехала поболеть за белорусскую сборную. Вообще, результаты гонок не слишком влияют на настроение любителей биатлона. Мы здесь, а это уже хорошо. Ну что, еще за одним глинтвейном?