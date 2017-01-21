Первый межсезонный спарринг между минским «Динамо» и «Крумкачамi» ознаменовался скандалом. Резонанс вызвал послематчевый комментарий футболиста «воронов» Самуэля Одеоибо, который в конце первого тайма получил красную карточку, а затем заявил, что динамовец Игорь Кузьменок позволил себе расистские высказывания в эпизоде с удалением африканца.



Самуэль Одеоибо. Фото: krumka.by

— Кузьменок мне сказал: «Закрой рот, черная обезьяна». Один раз сказал, два сказал, три сказал… Но это же просто игра, мы боремся за мяч, а он начинает: «черная обезьяна». Я знаю, что я подвел команду. И я извиняюсь перед всей командой и тренерами. Больше такого не будет. Я знаю, что это неправильно, но это просто эмоции, — приводит слова африканского легионера официальный сайт «Крумкачоў».

Официальный сайт минского «Динамо» оперативно отреагировал на скандальное высказывание темнокожего игрока соперников. Оно было воспринято с недоумением и расценено как провокация.

— Игорь Кузьменок на протяжении игровой карьеры зарекомендовал себя как дисциплинированный и спокойный футболист. Он неоднократно выступал в матчах против легионеров из других стран, в том числе — на европейской арене. За это время случаев нарушения правил честной игры со стороны футболиста не было. О дисциплине футболиста говорит и его статистика: за 9 лет игровой карьеры и 197 матчей (включая матчи молодежной сборной Беларуси) Игорь получил всего 2 красные карточки, полученные не за «неспортивное поведение», — говорится в заявлении на динамовском сайте.

Видео: Динамо Минск

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Сам Игорь Кузьменок также отреагировал на комментарии Одеоибо, которые стали для динамовца сюрпризом.

— С огромным недоумением я прочитал новость о том, что позволил себе расистские высказывания. На 42-й минуте у наших ворот назначили угловой, я стоял в паре с Самюэлем, он толкал меня, я возмутился со словами: «Ты что творишь?». После чего последовал удар по лицу, я получил рассечение. Уверенно заявляю, что ничего подобного я не говорил и считаю, что это просто провокация со стороны Одеоибо. Просто не понимаю, зачем он так сказал…



Фото: dinamo-minsk.by

Минское «Динамо» выступило в защиту своего футболиста и усомнилось в честности легионера «Крумкачоў», приведя доводы в свою пользу.

— По имеющейся у нас информации, случаи нарушения честной и дисциплинированной игры у Одеоибо повторялись неоднократно, в том числе и в играх за дублирующий состав своей команды. Футбольный клуб «Динамо-Минск» отстаивает честь своего футболиста и слова игрока «Крумкачоў» расценивает как провокацию и попытку отвлечь внимание от своей грубой игры, — отмечает динамовская пресс-служба.

Сам же матч завершился минимальной победой «Крумкачоў» — 1:0. Автором единственного гола на 75-й минуте стал Александр Филанович.

Видео: Динамо Минск

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