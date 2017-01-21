Объем заранее установленных, и уже расписанных на 2017-й год, расходов по обслуживанию внешнего и внутреннего государственного долга Беларуси, номинированного в иностранной валюте, а также по другим операциям, требующих государственных выплат в иностранной валюте, остается не намного меньше объема имеющихся в Беларуси для таких целей ресурсов – международных резервных активов и ликвидности в иностранной валюте.

А с учетом потенциально возможных (“обусловленных”) выплат – валютных расходов может быть в течение 2017-го года больше, чем есть в наличии этих резервных активов на начало года.

То есть, без свежего притока валюты (извне и/или заимствования внутри страны) один только лишь запланированный, на год вперед уже расписанный на 2017-й чистый отток иностранной валюты способен “вычистить” закрома Национального банка почти полностью (с золотом), а если придется нести расходы и по обусловленным затратам, то имеющихся сейчас в наличии резервных активов и вовсе не хватить.

Хотя год назад ситуация была хуже: тогда, на конец 2015-го, достаточность резервных активов была вообще минусовой: резервов было меньше, чем заранее установленных на 2016-й их затрат. То есть, за 2016-й произошло улучшение.

Резервных активов в конце 2016-го стало на $0,54 млрд больше, а их запланированных на год (на 2017-й) вперед затрат – меньше на $2,14 млрд. Хотя в сравнении с другими соседними государствами ситуация остается очень тяжелой.

Сколько резервов есть в закромах Национального банка?

На конец 2016-го года объем международных резервных активов и ликвидности в иностранной валюте Национального банка Беларуси, составил $5,376 млрд (в их числе официальных резервных активов, ЗВР - $4,927 млрд, других резервных активов в иностранной валюте, не включенных в резервные активы - $448 млн). За год они увеличились на $537 млн (ЗВР выросли на $751 млн, но другие резервы снизились на $376 млн).

Максимальный же объем иностранных активов был в 1-й половине 2012-го ($11,639 млрд в конце марта – исторический пик) и возник благодаря продаже в конце 2011-го "Газпрому" оставшейся половины "Белтрансгаза", возвращению валюты в банковскую систему после ее вывода в кризис 2011-го (большому притоку валюты от населения на срочные депозиты в 2012-м из-за девальвационных страхов, связанных все с тем же 2011-м), а также значительным валютным заработкам от действия "растворительно-смазочных" схем при экспорте нефтепродуктов, действовавших по июль 2012-го.

С тех пор, с июля 2012-го, пошел обратный процесс: объем иностранных активов начал сокращаться, и к концу января 2015-го они снизились до $4,350 млрд: за 3,5 года было "проедено" более $7 млрд. При том, что все эти годы Беларусь имела значительные ценовые преференции от России по цене природного газа и нефти, и по доступу на российский рынок.

Правда, после достижения "дна" в январе 2015-го объем международной ликвидности Беларуси вырос за почти 2 года (к отчетному моменту) на $864 млн. Этому способствовали девальвация Br-рубля, снявшая напряжение спроса на валютном рынке, внутренние заимствования в иностранной валюте (в активах банков объем требований к органам госуправления в виде ценных бумаг вырос за это время с $1,987 млрд до $3,276 млрд), внешние заимствования (в том числе кредит Евразийского Фонда стабилизации и развития).

Но за декабрь 2016-го иностранные резервы сократились: их стало меньше на $160 млн (-2,9%).

Сколько предстоит Беларуси выплатить по инвалютным обязательствам?

Заранее установленных, то есть уже расписанных, чистых затрат иностранной валюты (запланированных ее расходов за минусом запланированного притока инвалюты по кредитам, депозитам и обязательствам по ценным бумагам) в течение следующих 12-ти месяцев предстоит на $4,796 млрд, в том числе в ближайшем месяце - $198 млн, от 1-го месяца до 3-х - $800 млн, и от 3-х до 12-ти месяцев - $3,797 млрд - по состоянию на конец 2016-го.

Кроме того, потенциально возможных, зависящих от развития ситуации, внешних событий, потому не запланированных, а которые просто могут быть ("обусловленных") чистых затрат резервов в течение года прогнозируется на $979 млн. Из этой суммы возможен чистый отток $609 млн уже в январе, через 1-3 месяца - $30 млн, от 3-х до 12-и месяцев - $340 млн.

Суммарных, заранее установленных и потенциально возможных затрат резервов в иностранной валюте в течение 1-го месяца ожидается $807 млн, в период позже 1-го, но до 3-х месяцев - $830 млн, позже 3-х, но до 12-ти месяцев - $4,137 млрд. То есть всего на срок до 12-ти месяцев ожидаются суммарные (заранее установленные и возможные) затраты активов в иностранной валюте на $5,774 млрд.

С начала прошлого года видна явная тенденция на сокращение суммы предстоящих в течение следующих 12-ти месяцев затрат иностранной валюты: в конце 2015-го - начале 2016-го суммарных (запланированных и потенциально возможных) было под $8 млрд – государство постепенно рассчитывается по текущим обязательствам.

Максимальными они были в начале 2015-го: пиковое значение суммарных (суммарно запланированных и потенциально возможных) предстоящих в течение следующих 12-ти месяцев затрат иностранной валюты на конец февраля 2015-го было на сумму $8,810 млрд. Тогда же был и максимум запланированных, заранее установленных затрат - $6,363 млрд.

Насколько хватает резервов для выплат по инвалютным обязательствам?

Итак, в ближайшие 12 месяцев (весь 2017-й) предстоят чистые (отток минус приток) выплаты на $4,796 млрд, а возможно - и до $5,774 млрд, при объеме имеющихся на конец 2016-го международных резервов, золота и прочей ликвидности в иностранной валюте в сумме $5,376 млрд.

То есть резервных активов сейчас больше объема уже заранее установленного, расписанного чистого расходования этих самых активов лишь на 12,1%, а с учетом потенциально возможных затрат – меньше на 6,9%.

Тем не менее, ситуация медленно, но улучшается: год назад активов было меньше, чем заранее установленных их затрат а течение 12 месяцев (на 2016-й) на 22,6%, а с учетом потенциальных и вовсе на 38,9%. А худшие показатели были в 1-й половине 2015-го и в январе 2016-го.

Превышение всех, с учетом возможных, затрат активов над суммой самих активов впервые появилось в 2014-м году. Раньше активов было в разы больше, чем предстоящих чистых затрат: выплат по займам, ценным бумагам и прочим обязательствам в иностранной валюте тогда было немного, ведь значительных долгов страна тогда еще не набрала.

Понятно, что в такой ситуации без внешних вливаний не обойтись, и власти Беларуси ищут любую возможность занять.

Как обстоят дела с достаточностью резервных активов в других странах?

Ситуация в Беларуси с обслуживанием внешних и внутренних инвалютных обязательств намного хуже даже, чем в Украине, где объем имеющихся в наличии международных резервных активов и ликвидности в иностранной валюте ($15,271 млрд на конец ноября 2016-го) превышает сумму заранее установленных и потенциально возможных их затрат в течение ближайших 12-ти месяцев ($2,724 млрд) в 5,6 раз.

Правда, год назад Украина подошла к дефолту - невозможности выплат по своим внешним обязательствам: в конце октября 2015-го объем предстоящих в ближайшие 12 месяцев затрат международной ликвидности составлял $18,105 млрд, в том числе в течение месяца – более $13 млрд, при том, что этой самой ликвидности было только $12,962 млрд.

Соотношение активов к предстоящим затратам в течение 12 месяцев тогда упало до уровня Беларуси на тот момент. Однако именно по срокам до 1 месяца, то есть ближайшие предстоящие выплаты, были для Украины неподъемными.

Кредиторы пошли на реструктуризацию долгов Украины и оттягивание их выплат на более долгий период, что видно на динамике отношения объема иностранных активов к объему их предстоящих затрат в течение 12-ти месяцев.

В дальнейшем объем иностранных активов Украины увеличивался при одновременном сокращении выплат по долгам в иностранной валюте, и в ближайшие 12 месяцев там нет никаких опасений дефолта. Когда как Беларусь уже несколько лет находится "на грани".

В Польше объем валютных резервов ($114,392 млрд) превышает объем запланированных на 2017-й чистых затрат этих резервов ($24,791 млрд) в 4,6 раз; в Грузии резервные активы ($2,757 млрд) больше заранее установленных на год вперед чистых их затрат ($1,301 млрд) в 2,1 раз; в Молдове международных резервов и другой инвалютной ликвидности – $2,126 млрд, а предстоящих чистых их расходований в течение 12-и месяцев - $434 млн, то есть больше в 4,9 раз. (Польша и Грузия – на конец декабря, Молдова – на конец ноября 2016-го).