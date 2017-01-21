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Матч звезд КХЛ: самый эффектный буллит от Владимира Ткачева

21.01.2017 20:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Звездный уик-энд КХЛ проходит в Уфе. В субботу в "Уфе арене" состоялось красочной мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ-2017. Хоккеисты Запада и Востока соревновались в семи конкурсах, среди которых исполнение самого эффектного буллита.

Матч звезд КХЛ: самый эффектный буллит от Владимира Ткачева
© Sputnik Алексей Куденко
Восток был сильнее Запада в Мастер-шоу Матча звезд КХЛ-2017

"Ох, чего только мы не увидели! "Взятку" дал вратарю Мэтт Гилрой, и вратарь ушел на скамейку, умопомрачительную карусель с клюшкой раскрутил Владимир Ткачев, жонглировал шайбой Чед Рау, у Максима Афиногенова оказалась в запасе вторая шайба, первая улетела под своды арены, просто и волшебно дважды забил Павел Дацюк", — говорится на сайте КХЛ.

Победу в конкурсе праздновал представитель Востока форвард казанского "Ак Барс" Владимир Ткачев. Он признался, что тренировал бросок, когда главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов уходил в раздевалку.

Победу в Мастер-шоу праздновала сборная Востока со счетом 5:2. 

 
 
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Представитель команды Востока форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев исполнил самый эффектный буллит в рамках мастер-шоу Матча звезд-2017 КХЛ.

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