Звездный уик-энд КХЛ проходит в Уфе. В субботу в "Уфе арене" состоялось красочной мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ-2017. Хоккеисты Запада и Востока соревновались в семи конкурсах, среди которых исполнение самого эффектного буллита.



© Sputnik Алексей Куденко Восток был сильнее Запада в Мастер-шоу Матча звезд КХЛ-2017

"Ох, чего только мы не увидели! "Взятку" дал вратарю Мэтт Гилрой, и вратарь ушел на скамейку, умопомрачительную карусель с клюшкой раскрутил Владимир Ткачев, жонглировал шайбой Чед Рау, у Максима Афиногенова оказалась в запасе вторая шайба, первая улетела под своды арены, просто и волшебно дважды забил Павел Дацюк", — говорится на сайте КХЛ.

Победу в конкурсе праздновал представитель Востока форвард казанского "Ак Барс" Владимир Ткачев. Он признался, что тренировал бросок, когда главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов уходил в раздевалку.

Победу в Мастер-шоу праздновала сборная Востока со счетом 5:2.