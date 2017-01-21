|
IBU оправдал 22 российских биатлонистов из доклада Макларена, 7 остаются под расследованием
Дела в отношении 22 российских биатлонистов прекращены, еще 7 остаются под расследованием. Судьба ЧМ-2021, который ранее был доверен Тюмени, прояснится 9 февраля. Вопрос участия российских властей в манипуляциях с олимпийскими допинг-пробами Сочи-2014 по-прежнему находится на контроле. Таковы основные итоги расширенного заседания исполкома и рабочей группы IBU в Антхольце, в котором приняли участие спортсмены и тренеры национальных команд.
После заседания президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг поведал о промежуточных результатах расследования.
— Мы обсуждали большую проблему. Антидопинговая работа в стране − главная проблема российского спорта. Это вопрос национального антидопингового агентства. В России оно не соответствует кодексу WADA, поэтому мы рассмотрели факты из
Результатом первой встречи 22 декабря стало
Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Николь Рёш так прокомментировала расследование IBU по ситуации с манипуляциями с допинг-пробами в Сочи-2014:
— Мы пытаемся расследовать участие российских властей в манипуляциях с пробами на Олимпиаде в Сочи. Наша антидопинговая комиссия в связке с WADA пытается профессионально расследовать ситуацию и разобраться, что там происходило и какова в этом роль властей в России.
Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг также высказался по ситуации российского спортсмена Александра Логинова, недавно отбывшего допинговую дисквалификацию:
— Все спортсмены в биатлоне, вне зависимости от национальности, имеют право стартовать, если это допускается правилами. Логинов отбыл наказание и согласно нашим правилам имеет те же права, что и все спортсмены, даже участвовать в Олимпийских играх. У нас четкие правила, вне зависимости, какую страну представляет атлет.
После заседания исполкома нероссийские спортсмены выходили из зала расстроенными и даже обозленными.
— Я разочарован. Состоялся разговор ни о чем конкретном, — заявил Мартен Фуркад, первым покинувший зал заседания.
Уле-Эйнар Бьорндален сказал:
— Комментариев много, — но предпочел дать их норвежским журналистам на родном языке.
Среди спортсменов, присутствовавших на заседании, была и Дарья Домрачева.
9 ферваля состоится внеочередной конгресс IBU, где будет поднят ряд вопросов, в том числе по ужесточению антидопинговых правил.
Там же, вероятно, прояснится ситуация с чемпионатом мира-2021, который должен пройти в Тюмени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос участия российских властей в манипуляциях с олимпийскими допинг-пробами Сочи-2014 по-прежнему находится на контроле.
|
Архив (Разное)
Комментарии