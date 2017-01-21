До 20 января Министерство по налогам и сборам должно было разослать все извещения об уплату налога на тунеядства за 2015 год. В тунеядцы налоговики записали чуть ли не каждого десятого белоруса из числа экономически активного населения. FINANCE.TUT.BY на гифках подробно объяснил, что делать, если вы вдруг нашли «письмо счастья» в своем почтовом ящике. Так что, если вы все знаете про этот налог, можете просто наслаждаться картинками!

Получив «письмо счастья», главное — сразу не паниковать. Налоговики разослали 400 тысяч извещений об уплате налога на тунеядство, но ваш случай, как и многие другие, вполне может оказаться ошибкой . Можете спать спокойно, если у вас есть постоянная работа, где вы проработали больше полугода, а также, если вы являетесь ИП (который осуществлял деятельность не менее 183 дней в году) или ремесленником, адвокатом или нотариусом, занимаетесь агроэкотуризмом или, живя в сельской местности, ведете подсобное хозяйство. От налога освобождены дети до 18 лет, пенсионеры, студенты дневного отделения (заочники, если не работают, должны платить ), инвалиды (независимо от группы) и те, кто долго находился на больничном. С полным списком тех, кто не считается тунеядцем, можно ознакомиться в тексте декрета . Но если постоянной работы у вас нет, шансы не платить все же остаются. Например, если вы трудились фрилансером, предоставив договоры подряда. Правда, сумма вознаграждения по этим договорам должна быть не менее 70 базовых величин (1610 рублей на сегодня). Если сумма вознаграждений меньше, вам могут уменьшить размер сбора. Если вы художник, писатель или представитель другой творческой профессии, налог можно не платить, только если являетесь членом «профильного» творческого союза. Не надо платить налог, если вы прожили за границей более 183 дней в году и можете это доказать. Возвращаться в Беларусь ради этого необязательно — можно написать электронное обращение через сайт МНС и прикрепить документы, подтверждающие ваше отсутствие в стране: билеты, справки посольств и консульств, штампы в паспорте при их наличии, справки с места работы, места регистрации и т.д. Недавно в декрет внесли изменения — тунеядцами теперь не считаются спортсмены национальных сборных и те, кто проходит альтернативную службу. Правда, для домохозяек декрет ужесточили: родители, которые воспитывают детей до 7 лет, не будут платить налог на тунеядство только в том случае, если ребенок не ходит в детский сад. Также, согласно поправкам, тунеядцами не считаются те, кто находится в «трудной жизненной ситуации». Правда, что это за ситуация, точно непонятно — решать это доверили местным властям. Увы, но во всех остальных случаях, по мнению государства, вы — тунеядец, так что придется раскошелиться на 360 рублей. На то, что уплатить налог, у вас есть 30 дней с момента вручения уведомления или, если его послали заказным письмом, спустя 10 дней после даты отправления. Последний срок оплаты сбора, кстати, в этом году продлили до 20 февраля 2017 года.

Некоторые считают, что налог на тунеядство нарушает права, гарантированные белорусам Конституцией и международными обязательства страны. Такие «тунеядцы» пишут жалобы о нарушении их конституционных прав в налоговую с требованием освободить их от уплаты сбора. Вероятности, что разрешат не платить налог, конечно, почти никакой. В то же время оппозиция призывает власти отменить декрет, собирает за это подписи , а весной даже планирует провести «Марш тунеядцев».





«Залечь на дно» и просто не платить налог не получится. За неуплату могут оштрафовать на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложить административный арест, во время которого вас отправят на общественно полезные работы. Штраф, кстати, не освобождает вас от уплаты налога. Если вы работали меньше 183 дней в 2016 году и с содроганием сердца ждете «письма счастья» этой осенью, можно пойти в налоговую и сдаться с повинной. За честность получите скидку 10%.