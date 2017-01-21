В идеальном мире, если вы любите видеоигры и можете тратить на них много времени и денег, у вас дома стоит игровой ПК и есть несколько консолей, а на полке — пара шлемов виртуальной реальности, ведь это тренд последних лет. Но что делать, если денег на дорогие гаджеты нет, а играть в новинки хочется? Что нужно купить сегодня, чтобы оно не устарело через несколько лет? 42.TUT.BY разбирается в вопросе.



Изображение: Oculus

Последние несколько поколений игровых систем приучили потребителей к тому, что в течение пяти-шести лет с момента покупки приставки ничего менять и докупать к ней не нужно. Деньги уходили исключительно на видеоигры.

Текущее восьмое поколение консолей ломает эту парадигму совершенно нетрадиционным для рынка способом. Вместо принципиально новых систем такие компании как Sony и Microsoft (два главных игрока на этом поле) решают выпустить улучшенные версии уже существующих консолей.

PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro

Осенью 2016 года с разницей в два месяца появились PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro от Sony. Первая — это уменьшенная на 30% версия обычной приставки, а вот Pro — более мощный ее вариант. Если не учитывать дизайн и производительность, принципиальной разницы между ними нет: игры у них одинаковые, ключевые функции тоже.



Изображение: czexperience.cz

Разве что Pro благодаря своим мощностям может запускать игры в 4K-разрешении при условии, что у вас есть соответствующий телевизор. А на обычном экране с разрешением 1080p в некоторых проектах повышается частота кадров или немного улучшается качество графики. Но задумывалась PS4 Pro не только для этого.

В октябре прошлого года в продажу поступила гарнитура виртуальной реальности с прозаичным названием PlayStation VR. Шлем совместим со всеми версиями четвертой PlayStation, но лучше всего работает, конечно же, на Pro. Игры на ней выглядят красивее, в них лучше освещение, больше деталей в кадре по сравнению с обычной PS4.



Изображение: mediamarkt.be

Поэтому, если доходы позволяют, то сейчас лучше купить Pro-версию консоли. Вы получаете 4K-разрешение, повышенную производительность и лучшую графику в VR-проектах. Если же денег нет, а VR пока что интересует лишь в отдаленной перспективе, то Slim-версии консоли будет достаточно, чтобы играть во многие современные игры и не думать об апгрейде еще несколько лет.

Xbox One S и Project Scorpio

С другой стороны, есть Xbox One S. Формально, это дешевый игровой ПК, по крайней мере, именно так его позиционирует Microsoft. На нем, конечно же, не запустишь Word и не скачаешь торрент, но исключительно для игр консоль подходит в каком-то смысле лучше, чем стационарный ПК.



Изображение: geekculture.co

Для некоторых игр действует система Xbox Play Anywhere: покупая игру на консоли, вы автоматически покупаете ее и для компьютера. Но чтобы запустить ее на Windows 10, нужна дорогая мощная система, а Xbox One S стоит около 300 долларов (за такую сумму проблематично собрать достойный игровой ПК). К тому же для Xbox не нужно искать драйвера под видеокарту и заморачиваться с настройками графики — видеоигры идут плавно сразу после покупки.

Важно учитывать, что некоторые игры в цифровом магазине Xbox One стоят дешевле, чем на PlayStation 4. Иногда разница может составлять 10−15 долларов, а во время распродаж и того больше. Также Xbox One без проблем принимает кредитные и дебетовые карточки наших банков, хотя аккаунт может быть российским (РБ просто нет в списке).

В PlayStation 4 тоже нет белорусского региона, и проблем с этим больше. Чтобы в Беларуси покупать игры онлайн на консоли от Sony, нужно на специализированных сайтах находить карты предоплаты в российских рублях (если аккаунт российский) и уже с их помощью оплачивать покупки. Это не очень удобно, Xbox в этом смысле в разы лучше.



Изображение: onetile.ru

Однако в случае с консолью Microsoft не совсем понятна ситуация с VR. В этом году от редмондской компании ждут анонса более мощной версии Xbox One, которая сейчас носит кодовое название Project Scorpio.

Ожидается, что мощность консоли составит 6 терафлопс (в противовес 4,2 терафлопсам у PS4 Pro и 1,8 у обычной PS4). Консоль будет стоить дорого, наверняка больше, чем PS4 Pro, но зато, по слухам, она будет запускать игры в честном 4K-разрешении, а также поддерживать VR-гарнитуры. Какие — неизвестно, но скорее всего это будет Oculus Rift.

Технически Oculus Rift можно и сейчас подключить к приставке, но игр, предназначенных для гарнитуры виртуальной реальности, там нет. Можно играть в обычные проекты в режиме кинотеатра: шлем транслирует пользователю картинку, как будто тот сидит перед огромным экраном. Но это никак не тянет на революцию.

Поэтому, если вам интересен VR, то стоит подождать начала лета и выставки Electronic Entertainment Expo 2017 — на ней, по идее, должны представить улучшенную консоль. Она заслуживает большего внимания, чем Xbox One S.



Изображение: time.com

Конечно, у Microsoft есть в портфолио и Hololens, шлем дополненной реальности, но ему совсем не нужен Xbox. Это самостоятельный компьютер с кучей датчиков, накладывающий виртуальные объекты на реальный мир, который наблюдает пользователь.

И перспективы появления игр на этом устройстве еще более туманны, чем на VR-гарнитурах. В связи с этим говорить о Hololens как об игровой системе крайне преждевременно.

Игровой компьютер и ноутбук

Игровой компьютер — пожалуй, самый популярный вариант в нашей стране. Исторически так сложилось, что люди покупают дорогую систему и качают игры бесплатно с торрентов. До поры до времени эта схема работала, но сегодня набирают популярность проекты с онлайн-функциями, без которых пиратская версия практически не имеет смысла. Да, вы можете бесплатно скачать Call of Duty: Infinite Warfare, но там не будет работать мультиплеер — какой тогда смысл?



Изображение: cnet.com

Вдобавок, система защиты от копирования Denuvo подпортила жизнь хакерам: обойти ее не так просто, поэтому многие игры с ней не появляются на торрент-трекерах даже спустя год с момента выхода. Индустрия постепенно приучает аудиторию платить за игры.

При этом персональный компьютер или игровой ноутбук видится самым оптимальным вариантом для VR-гарнитур, хотя и самым дорогим. Пускай вы отдадите баснословные деньги за систему ПК+Oculus Rift или HTC Vive, но зато в перспективе получите самый богатый игровой опыт. Известно, что мобильные решения и PlayStation VR при всех своих достоинствах показывают не такую четкую картинку, как Oculus или Vive.

Виртуальная реальность — вопрос даже не 2017 года

Однако нужно учесть, что пока рынок VR-устройств довольно мал: на данный момент три главных гарнитуры виртуальной реальности — Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR — суммарно продались тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Это не массовые устройства, пока что они интересны в основном техническим энтузиастам и предпринимателям, которые организовывают специальные VR-киоски в больших торговых центрах.



Изображение: engadget.com

Не каждый готов отдать больше 2000 белорусских рублей за Oculus Rift или 2300 рублей за HTC Vive. Даже более дешевый PS VR за 1200 рублей не то чтобы популярен. Но дело не только в цене. Сейчас просто нет игр, ради которых хотелось бы купить один из шлемов виртуальной реальности. Есть много технодемок, некоторые из них очень занятные, но даже в совокупности они не оправдывают траты на VR-гарнитуры.

Разработчики игр пока сами экспериментируют с форматами, жанрами и системой управления. До какой-нибудь GTA VR еще очень далеко, и не факт, что она вообще появится. Ведь одно дело — разрабатывать игру под стандартный геймпад и обычный монитор, и совсем другое — создавать игру для шлемов виртуальной реальности.



Изображение: forhandssalg.no

Большинство современных представлений о том, как игрок взаимодействует с виртуальным пространством, для VR-проектов просто неактуальны. Разработчики придумывают новые правила, и на их отладку и реализацию уйдет много времени. Это вопрос даже не 2017 года.

Как бы там ни было, любой потребительский гайд сводится к одной простой мысли: покупайте то, что вам нравится в зависимости от того, сколько денег у вас есть.

В случае с игровыми консолями и компьютерами важен еще один момент. Нужно брать ту игровую платформу, которая есть у ваших товарищей. Какой смысл в вашем дорогом ноутбуке, если все друзья играют на PlayStation 4 или Xbox One?