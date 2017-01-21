Минчанин Дмитрий решил обзавестись домом в деревне под Минском. Рассказал, как искал и покупал землю, как добывал деньги на строительство и почему решил строить каркасный дом. Типовым решениям он предпочел индивидуальное проектирование. Сегодня он рассказывает о том, как происходило общение с архитектором и что в итоге получилось.





Но сначала — небольшое лирическое отступление от автора исповеди. Говорит, накипело:

— Читаю комментарии к предыдущим статьям, и становится грустно. «Квартиру не продавай, строй сам, „кури форумы“ — я свой дом уже 7 лет строю, зато будет что вспомнить». Почему-то в каждом захудалом селе Европы есть кафе и есть стадион. Люди играют в чемпионаты деревень по футболу, а вечерами сидят в кафе — общаются, обсуждают новости. Я не хочу строить дом своими руками 7 лет: мне и так есть что вспомнить, а некоторые вещи я вообще хочу забыть.

Хочу проводить время с семьей и друзьями: читать, смотреть фильмы, развиваться. Если тебе больше чем 21 — это не значит, что пора жить по схеме «работа-дача-шашлык-работа». И вспоминать только вкус водки с газосиликатом.

Качество жизни важнее этажности дома, а от неподъемных нош случается инфаркт. Поэтому я желаю всем хобби, интересов, увлечений — развивать в себе не только строителя, но и личность".

Один этаж — проблема

— Когда стало понятно, что мне нужен одноэтажный дом, то, напомню, выяснилось, что найти проект для него не так уж и легко. Дело в том, что в большинстве случаев одноэтажные дома — это все те же деревенские хаты, вид сбоку.





Изучая конкретно белорусские проекты, заметил также, что у них есть несколько общих болезней. Номер один — это деление пространства на мелкие помещения. Это очень распространенное явление. В моем понимании комнаты должны быть большими. Пусть их будет меньше, но они будут больше по размеру.

Вторая болезнь — маленькие окна. Они мне категорически не нравятся. Да, есть масса доводов против больших окон — и большие теплопотери, и дороже стоят, и «живешь как в аквариуме». Но мне нравятся окна от пола до потолка. Я знаю, о чем говорю, потому что в своих путешествиях часто ночевал в домах с такими окнами. В них светло, комфортно. Вопросы лишь по инженерной части, но все решаемо.





Третья болезнь — низкие потолки. Вообще не понимаю страсть белорусов к блиндажам: высота потолка обходится недорого в рамках всего бюджета, но как ни зайдешь в новый дом белоруса, на голову давит потолок.

Не так часто встретишь белорусские типовые проекты с дополнительным верхним светом через мансардные окна. Говорят, что это не самое лучшее решение, так как окна со временем начинают протекать. Однако здесь вопросы не к проекту, при правильном монтаже никаких проблем с мансардными окнами не будет.

Еще одна крайность — строительство необъятных дворцов со сложной архитектурой и дорогой отделкой. Их владельцы экономят на материалах, рабочих, лезут в долги, получают инфаркты. Но это так же нелогично, как покупать на последние деньги Bentley.

Чего изволите?

Рассматривал я и типовые польские проекты. Да, есть интересные варианты, но им нужна адаптация под наши строительные материалы. Получается, что надо заплатить за сам проект, потом за переделку нашим архитектором — цена получается не меньше 600 евро.

В итоге обратился к архитектору Ивану Амосову. Понравились его проекты, вкусы совпали.





Иван потребовал все вводные: какой состав семьи, сколько машин, у кого какие интересы, кто чем увлекается, есть ли собака. Ты сразу понимаешь, что проект строится под твои пожелания и потребности. И если есть большой бюджет на строительство, ты можешь получить дом мечты (это не мой случай, но об этом позже).





Например, у нас есть собака, поэтому принципиальный момент — санузел на входе. Он там нужен, чтобы, зайдя в дом, помыть ей лапы, чтоб дальше она чистая бегала по дому.

Планировка — это очень важная часть работы с архитектором. Не слушайте тех, кто говорит, какая вам нужна планировка. Вам жить в доме, поэтому и все внутреннее пространство должно быть комфортно именно для вас. Просто запишите себе на бумажку все свои потребности — а дальше подгоняйте проект под себя.

Например, «я люблю с женой пить кофе и смотреть в окошко». Ок, надо планировать большое окно на кухне. Или, например, «люблю играть в танчики в полной изоляции». Следовательно, в доме должна быть изолированная комната. И не стоит торопиться с выбором проекта. Порисуйте, обдумайте разные жизненные ситуации. У нас на планировку и дизайн ушло 8 месяцев. Не то чтобы архитектор работал медленно, а потому что я работаю, жена работает, все заняты и не всегда удается собраться вместе у архитектора для обсуждения.



Фото с сайта 101dom.by

Сколько стоит построить по проекту?

Для начала «поиграли» со стилями. Иван предложил версию шляхетской сядзiбы, как на родине Тадеуша Костюшки. Но поразмыслив, я понял, что не потяну абсолютно аутентичное национальное строение — дорого. Начиная с крыши, которую надо накрывать либо дранкой, либо камышом, и заканчивая дальнейшим архитектурным ансамблем — кроме дома хотелось иметь баню, гараж. То есть, если придерживаться этой концепции, дом получается дороже обычного типового жилья.





В процессе проектирования обнаружилась такая проблема — ни один из нарисованных домов невозможно построить дешевле 70 тысяч долларов. Как ни нарисуем — получается дорого.

Так я пришел к выводу, что оптимальный бюджет строительства дома, который полностью соответствовал бы моим пожеланиям, — это 70, а лучше 100 тысяч. Ведь никто не спорит, что клееный брус — это хорошо, красиво и надежно. Но дом из него на 100−140 квадратов с хорошим дизайном за $ 40 тысяч не построишь. Особенность Ивана — он принципиально не допускает удешевления проекта за счет использования более дешевых материалов. Я ценю его перфекционизм, но — нет у меня $ 70−100 тысяч. Многие комментаторы постоянно пишут о том, что, поднакопив, за 5 лет можно построить. Но нет у меня желания работать эти годы только на дом. Я лучше на зимовку уеду в Азию, заниматься серфингом. Или инвестирую в свое свободное время, ребенком буду заниматься.

В общем, появилось ощущение, что не заработал на реализацию дома по проекту Ивана Амосова. Слишком дорого строить из натуральных и качественных материалов, во всем слушаясь архитектора. Например, он считает, что лучший фундамент — это шведская плита. Так она стоит половину моего бюджета на дом. Другие его варианты фундамента меньше $ 7−8 тысяч не получались. И так во всем.





Но мы не расстались. Остановились на самом простом проекте, который сделал Иван, и начали считать.

Из клееного бруса строить — доставай 93 тысячи евро. Из двойного теплого бруса — $ 50−60 тысяч. За дом из профилированного бруса естественной влажности в одной фирме мне насчитали $ 35 тысяч только за сруб и стропильную систему. В другой — $ 37300 за дом под ключ. Цена вполне приятная, но построить дом и потом ждать его усадки целый год у меня нет ни времени, ни желания.

Просчитывали проект и для строительства дома по каркасной технологии под ключ — получилось уложиться в 37 тысяч. А это уже реальные цифры.

Поэтому с Иваном договорились, что он будет помогать на этапе строительства и следить, чтобы дизайн дома сохранился. Дом будет строить компания, которая профессионально занимается каркасами. Но это уже другая история.





В общем, всем советую запланировать бюджет на архитектора. Сейчас у меня на руках простой, довольно скромный проект дома на 100 квадратов. В процессе проектирования, подгоняя размеры дома под мои деньги, пришлось отказаться от некоторых помещений. В нем нет гостевой спальни, и он не рассчитан на большой наплыв гостей. В доме две спальни. Когда появится второй ребенок, место ему найдется. Если приедут гости, то переночевать можно будет в гостиной, в прицепе-даче. А может, со временем построим маленький гостевой домик.

В доме огромная гостиная, которая выходит большими окнами в сторону леса. Из нее можно выйти на большую террасу — это было очень важное условие. К дому пристроен автонавес на две машины.

В доме запроектировано два санузла — я вообще не понимаю, как жить в своем доме с одним туалетом.

Много было советов — постройте цокольный этаж, будет вам и погреб, и подсобные помещения. Я понимаю, что это было бы не плохо, но это дорого. Тратить деньги на то, что мне не так уж и нужно, я не хочу. Тем более что на участке есть старый погреб, который можно со временем отремонтировать.





Еще на этапе проектирования чуть не поругались с женой. Из-за камина. Оказалось, что свой дом без камина она не представляет. Я же считаю, что это пережиток прошлого и бесполезная трата денег. Причем это нормальные деньги — купить кирпичи, топку, дымоход, заплатить за монтаж. Как ни крути, тысячи 4 долларов отдашь. И за что? За то, что он просто будет? Скольких владельцев домов с каминами я ни спрашивал: как часто вы им пользуетесь? — ну раз в год, рисануться перед друзьями, отвечают. Так зачем покупать вещь, которая для меня стоит дорого, и не пользоваться ей? Сошлись на компромиссном варианте — чугунный камин, который выглядит как печка-буржуйка. Он обойдется в разы дешевле.

Архитектор предлагал интересное решение — не делать перекрытие над первым этажом, потолком бы были скаты крыши. Выглядит это красиво, но я отказался. Кстати, высота потолков в доме 2.9 м, а это в любом случае достаточно. Под крышей же будет традиционный чердачок.

В общем, я всем доволен — и дизайном, и планировкой, только на премиум-материалы не хватило. В следующей части — винтим винтовые сваи под фундамент.

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