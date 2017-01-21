Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, комментируя в эфире « Матч ТВ » ответ Международного союза биатлонистов (IBU) на письмо спортсменов, обнародованный 21 января на встрече со спортсменами и тренерами, отметила, что атлеты остались разочарованы отсутствием решений со стороны чиновников.



Фото: Андрей Аносов

Напомним, что по итогам заседания исполкома IBU решено закрыть расследования в отношении 22 из 29 российских биатлонистов из антидопингового доклада канадца Ричарда Макларена. В отношении оставшихся 7 биатлонистов расследование продолжится.

— Спортсмены отправили в Международную федерацию биатлона очень ясное письмо, но никаких действий предпринято не было. Не было принято никаких решений, и спортсмены остались несколько разочарованы. Возможно, Международный союз биатлонистов еще предпримет какие-то шаги. Но если придется ждать еще полтора года до следующего конгресса, думаю, мы, спортсмены, соберемся и подумаем, какие действия предпримем с нашей стороны, — сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге более 170 спортсменов подписали письмо к Международному союзу биатлонистов. В письме в числе прочего предлагается ужесточение финансовых наказаний для федераций, уменьшение квот и финансовая компенсация спортсменам, чьи соперники использовали допинг.