|
Домрачева: биатлонисты остались разочарованы отсутствием решений IBU по поводу допинга в России
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, комментируя в эфире «
Напомним, что по итогам заседания исполкома IBU решено
— Спортсмены отправили в Международную федерацию биатлона очень ясное письмо, но никаких действий предпринято не было. Не было принято никаких решений, и спортсмены остались несколько разочарованы. Возможно, Международный союз биатлонистов еще предпримет какие-то шаги. Но если придется ждать еще полтора года до следующего конгресса, думаю, мы, спортсмены, соберемся и подумаем, какие действия предпримем с нашей стороны, — сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».
На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге более 170 спортсменов подписали письмо к Международному союзу биатлонистов. В письме в числе прочего предлагается ужесточение финансовых наказаний для федераций, уменьшение квот и финансовая компенсация спортсменам, чьи соперники использовали допинг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, комментируя в эфире "Матч ТВ" ответ Международного союза биатлонистов (IBU) на письмо спортсменов, обнародованный 21 января...
|
Архив (Разное)
Комментарии