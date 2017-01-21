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«Белтехэкспорт» выступит коллективным организатором стенда Госкомвоенпрома на выставке IDEX-2017

22.01.2017 10:09 — Разное | Ежедневник  
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«Белтехэкспорт» выступит коллективным организатором стенда Госкомвоенпрома на выставке IDEX-2017

guns.dirty.ru

Самый крупный смотр достижений мирового военпрома IDEX-2017 пройдет в Абу-Даби с 19 по 23 февраля.

Как сообщили в Госкомвоенпроме, коллективным организатором объединенного стенда Госкомвоенпрома на ней станет компания «Белтехэкспорт».

В частности, свои экспозиции на коллективном стенде разместят холдинг БелОМО, «КБ «Радар»- управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», «АГАТ-системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси и частная компания «ОКБ ТСП». 

С самостоятельными экспозициями выступят Минский завод колесных тягачей, «Пеленг», «ЦНИП» и «Минотор-Сервис».

Так,  холдинг «Системы радиолокации» выставит станцию  радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Гроза-С». Как отмечается, ее отличительной особенностью является применение технологий спуфинга, то есть способность не только нарушать каналы связи беспилотника с командным пунктом, но «обманывать» его средства навигации.  Станция монтируется на автомобильном шасси – от Ford Transit до “Маза”.

«ОКБ ТСП»  представит посетителям выставки автономную трехкоординатную радиолокационную станция кругового обзора воздушного пространства S диапазона «Сота 50». Она позволяет вести эффективную работу по воздушным целям технологии «Стелс». 

«Агат» продемонстрирует беспилотный авиационный комплекс «Беркут-1Э», предназначенный для ведения оптико-электронной разведки местности в дневное и ночное время в составе подразделений сил специальных операций. Еще один экспонат лидера отечественного военпрома - модернизированный информационно-технический комплекс (ИТК) «Солдат – боевые системы». 

МЗКТ повезет в Абу-Даби легкобронированный автомобиль МЗКТ‑490100, а  «140 ремонтный завод» - бронированное транспортное средство «Кайман».

Еще одно предприятие белорусского оптико-электронного приборостроения «Пеленг» представит перспективные прицелы, предназначенные для установки на легкобронированную технику и БМП, а частное предприятие «Минотор-Сервис» – многоцелевую колесную амфибийную бронированную машина «Витим». Она предназначена для ведения разведки и сопровождения колонн. Также эта компания выставит макетные образцы универсальных гусеничных шасси «Москит» и «Бриз». 

 
 
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Самый крупный смотр достижений мирового военпрома IDEX-2017 пройдет в Абу-Даби с 19 по 23 февраля.

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