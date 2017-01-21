По словам актера Марата Башарова, в новой постановке "Утерянное завещание" ему хотелось личным примером показать, что нет ничего зазорного в том, что человек является мусульманином по вероисповеданию.

"Этим, наоборот, только нужно гордиться. Я всегда гордился, горжусь и буду гордиться тем, что я — мусульманин, что я — татарин", — заявил Башаров в интервью радио Sputnik.

Актер сотрудничает с Духовным управлением мусульман Москвы и России, а также Советом муфтиев России. Марат Башаров признался, что во время игры в прошлогоднем спектакле "Разговор с душой" с ним произошло нечто удивительное. Башарову удалось пообщаться со своей матерью, ушедшей из жизни несколько лет назад.

"Когда я играл эту роль, то чувствовал присутствие своей мамы. Она была, я чувствовал, на сцене рядом со мной, она мне помогала, подсказывала, вела меня. Мне было так благостно на душе, как будто я поговорил со своей мамой. Причем это было только на спектакле" — пояснил актер.

Премьера постановки "Утерянное завещание" состоится 29 января 2017 года на сцене московского концертного зала "Крокус Сити Холл".