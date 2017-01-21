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Астана стала площадкой для переговоров по Сирии

22.01.2017 12:02 — Разное | Ежедневник  
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Астана стала площадкой для переговоров по Сирии

mramors.ru

Участие в переговорах в Астане по Сирии 23-24 января подтвердили правительство и оппозиция Сирии, Россия, Иран, Турция, США и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Об этом сообщил МИД Казахстана.

"Столица Казахстана была выбрана для проведения переговоров в качестве нейтральной для всех сторон", - отмечают в дипломатическом ведомстве.

"Подтвержденные участники переговоров - представители правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской оппозиции, представители Российской Федерации, представители Турецкой Республики, представители Исламской Республики Иран, представители Соединенных Штатов Америки, специальный посланник по Сирии генерального секретаря ООН", - сообщили в МИД республики.

Международная встреча по Сирии начнется в Астане в понедельник, 23 января, в 13:00 (10:00 мск) в закрытом формате, сообщило Министерство иностранных дел Казахстана. "Переговоры будут проходить за закрытыми дверями в гостинице "Риксос президент отель", - говорится в информации внешнеполитического ведомства.

По данным МИД республики, переговоры завершатся предположительно в 13:00 24 января. Итоговая пресс-конференция запланирована на 14:00 (11:00 мск) 24 января.

Ранее в МИД сообщили, что в Астану на данный момент прибыли делегации РФ, Ирана, Турции, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, делегация сирийской оппозиции. США на переговорах будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол. 

Делегацию российских военных возглавит заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам. 

"Группу военных, которая входит в российскую делегацию, возглавит заместитель начальника Главного оперативного управления генерал-майор Станислав Гаджимагомедов", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.

Цель переговоров

Главной целью переговоров по Сирии в Астана станет закрепление договоренностей о прекращении огня в Сирии от 29 декабря 2016 года. Об этом ТАСС сообщили близкие к предстоящей встрече источники.

"Новых инициатив не планируется, - сказал один из собеседников. - Речь пойдет о подтверждении договоренностей о перемирии. Предварительная работа с этой целью уже проведена".

"В переговорах со стороны оппозиции участвуют исключительно представители вооруженных группировок, которые могут дать конкретные обязательства по соблюдению перемирия", - добавил он.


 

 
 
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Участие в переговорах в Астане по Сирии 23-24 января подтвердили правительство и оппозиция Сирии, Россия, Иран, Турция, США и спецпосланник генерального секретаря...

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