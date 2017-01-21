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Свежий "китаец" или возрастной "японец"? Сравниваем цены на популярные кроссоверы-клоны
Почти все китайские авто 2000-х годов — удачные или не очень копии японских моделей. Мы сравниваем цены на китайские кроссоверы и внедорожники с их японскими оригинальными версиями. За «китайцами» небольшой пробег, свежий год и цена, а за «японцами» остатки легендарного качества.
Chery Tiggo 5
С момента своего появления автомобиль не оставлял сомнений в том, на кого посматривали китайские дизайнеры. Это Toyota RAV4 второго поколения. Цены на китайский кроссовер болтаются на отметке 12 000 рублей за автомобили 2008−2010 года выпуска. Вот, например,
Toyota RAV4 (2-е поколение)
За 12 819 мы нашли оригинальную
Great Wall M4
Этот субкомпактный китайский кроссовер продается официально в Беларуси. Экземпляр, который мы нашли, как раз куплен новым в Минске в 2013 году. Гарантия уже истекает. Автомобиль с момента покупки проехал 79 000 км, под капотом у него полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. и механическая коробка передач. Просят за кроссовер 7750 рублей.
Scion xA
Great Wall Hover
Этот рамный внедорожник был, пожалуй, одним из первых относительно неплохо сделанных китайских автомобилей и, пережив несколько модификаций, благополучно продается на белорусском рынке по сей день. Минимальная цена на Great Wall Hover — 13 596 рублей. Столько стоит
Isuzu Axiom
Его дизайнерский аналог «китайца» — Isuzu Axiom. Правда, технически японский «собрат» немного отличается. Но у него тоже рамная конструкция и подключаемый жестко полный привод. На автобарахоле это довольно редкий автомобиль. Мы нашли всего один экземпляр —
Geely Emgrand X7
Собирающийся в Беларуси китайский кроссовер в свое время был аккуратно скопирован с Toyota RAV4 третьего поколения. Справедливости ради заметим, что интерьер у китайского аналога все же оригинальный. Сейчас
Toyota RAV4 (3-е поколение)
За цену нового Geely Emgrand X7 можно купить только изрядно подержанную оигинальную Toyota RAV4. Мы отыскали
Как видно, при схожей цене разница в возрасте у оригинального автомобиля и копии составляет от 5 до 10 лет. И если при пятилетнем гандикапе за одинаковую цену мы бы склонили выбор в пользу настоящего «японца», то при сравнении нового «китайца» и десятилетнего «японца» с неизвестным пробегом и состоянием выбор уже не так очевиден и однозначен. Тем более, что китайские автомобили ежегодно подтягиваются по качеству.
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