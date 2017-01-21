Почти все китайские авто 2000-х годов — удачные или не очень копии японских моделей. Мы сравниваем цены на китайские кроссоверы и внедорожники с их японскими оригинальными версиями. За «китайцами» небольшой пробег, свежий год и цена, а за «японцами» остатки легендарного качества.

Chery Tiggo 5





С момента своего появления автомобиль не оставлял сомнений в том, на кого посматривали китайские дизайнеры. Это Toyota RAV4 второго поколения. Цены на китайский кроссовер болтаются на отметке 12 000 рублей за автомобили 2008−2010 года выпуска. Вот, например, самый доступный вариант — 11 600 рублей , 2010 года выпуска с пробегом 99 000 км. Интересно, что год назад этот автомобиль продавался за 20 977

Toyota RAV4 (2-е поколение)





За 12 819 мы нашли оригинальную Toyota RAV 4 2001 года выпуска с пробегом 136 000 км. Под капотом у нее двухлитровый бензиновый двигатель в сочетании с автоматической коробкой передач и полный привод. Автомобиль из США, продавец обещает отличное состояние.

Great Wall M4





Этот субкомпактный китайский кроссовер продается официально в Беларуси. Экземпляр, который мы нашли, как раз куплен новым в Минске в 2013 году. Гарантия уже истекает. Автомобиль с момента покупки проехал 79 000 км, под капотом у него полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. и механическая коробка передач. Просят за кроссовер 7750 рублей.

Scion xA



А вот и японский аналог — Scion xA. В США под этим брэндом выпускали молодежные модели Toyota. Выбора таких машин в нашем каталоге нет — мы нашли всего один экземпляр — Scion xA 2006 года выпуска с неизвестным пробегом . Цена — 10 000 рублей. Он тоже оснащен бензиновым двигателем 1,5 литра с «механикой». Владелец сделал антикор, а в качестве подарка предлагает зимние шины с дисками.

Great Wall Hover





Этот рамный внедорожник был, пожалуй, одним из первых относительно неплохо сделанных китайских автомобилей и, пережив несколько модификаций, благополучно продается на белорусском рынке по сей день. Минимальная цена на Great Wall Hover — 13 596 рублей. Столько стоит автомобиль 2008 года выпуска с пробегом 201 000 км . Внедорожник оснащен лицензионным турбодизелем объемом 2,8 литра и автоматической коробкой передач. Полный привод.

Isuzu Axiom





Его дизайнерский аналог «китайца» — Isuzu Axiom. Правда, технически японский «собрат» немного отличается. Но у него тоже рамная конструкция и подключаемый жестко полный привод. На автобарахоле это довольно редкий автомобиль. Мы нашли всего один экземпляр — Isuzu Axiom 2003 года выпуска с пробегом 219 675 км . Под капотом у внедорожника — 3,5-литровый бензиновый мотор и АКП.

Geely Emgrand X7





Собирающийся в Беларуси китайский кроссовер в свое время был аккуратно скопирован с Toyota RAV4 третьего поколения. Справедливости ради заметим, что интерьер у китайского аналога все же оригинальный. Сейчас новый Emgrand X7 можно купить за 24 875 рублей . Столько будет стоить автомобиль с 1,8-литровым бензиновым двигателем, механической коробкой передач и, увы, только передним приводом.

Toyota RAV4 (3-е поколение)





За цену нового Geely Emgrand X7 можно купить только изрядно подержанную оигинальную Toyota RAV4. Мы отыскали RAV4 2007 года с пробегом 190 000 км за 25 056 рублей . Но это автомобиль с 2,2-литровым дизельным двигателем, механической коробкой передач и полным приводом. Продавец дополнительно сообщает, что машина с шумоизоляцией и возила детей в школу.

Как видно, при схожей цене разница в возрасте у оригинального автомобиля и копии составляет от 5 до 10 лет. И если при пятилетнем гандикапе за одинаковую цену мы бы склонили выбор в пользу настоящего «японца», то при сравнении нового «китайца» и десятилетнего «японца» с неизвестным пробегом и состоянием выбор уже не так очевиден и однозначен. Тем более, что китайские автомобили ежегодно подтягиваются по качеству.

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