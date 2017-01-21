Идея создания проекта хип-хоп баттла пришла в голову Косте Баяндину и Владу Казыре - студентам белорусских вузов. Корреспондент Sputnik Анастасия Подпора расспросила молодых людей — в чем суть хип-хоп боев и хорошо ли звучит белорусская мова в рэп-интерпретации.

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- В чем заключается смысл рэп баттла?

Костя: Суть — дискредитация оппонента стихами. Стремление подорвать авторитет соперника, сформировать для зрителей негативный образ. Раньше с помощью баттлов разрешались конфликты между рэп исполнителями, теперь такого рода поэтические состязания устраиваются чаще всего ради развлечения.

- Когда и при каких обстоятельствах зародилась идея создания MIB?

Костя: Эта идея появилась у нас еще во времена учебы в лицее, почти как у Пушкина (смеется — Sputnik). Когда появился Versus — самый масштабный оффлайновый баттл на постсоветском пространстве, люди стали перенимать его идею. Рэп-состязания начали появляться в школах, во дворах, где угодно. Наш лицей БГУ не был исключением. Однако это было что-то локальное, просто для веселья. Ко всему мы были ограничены цензурой и вовсе оппоненты на наших баттлах хвалили друг друга. После мы решили выйти на новый уровень, так как наши лицейские поэтические соревнования имели успех в узком кругу учеников и их друзей. После первого выпуска нам кажется, что получилось.



© Фото: предоставлено организаторами Хип-хоп баттлы всегда проходят очень оживленно

Влад: Почему именно сейчас мы взялись за развитие этого проекта? Потому что нет конкурентов. Впрочем, кое-кто появляется, делают баттлы такого же формата. Может, в перспективе они смогут составить нам конкуренцию.



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- Сложно ли было с арендой помещения, привлечением зрителей, поиском кандидатов в судейскую коллегию?

Влад: К счастью, все сложилось благополучно. Я договорился с владельцем одного из столичных баров за "спасибо". Они согласились бесплатно предоставить нам помещение за реализацию в баре — наш первый баттл посетили более ста человек. Сложнее было с судьями, однако нам удалось договориться не с последними людьми в хип-хоп индустрии. Судили редактор сайта "The Flow" Алексей Горбаш, участник Versus Эмио Афишл, а третьим стал Костя.

Костя: Что удивительно, особых сложностей не было. Основной преградой был поиск оппонента для Влада, который выступил еще и в роли участника. Также за два дня до мероприятия "соскочил" один из операторов, но мы нашли ему более достойную замену, как выяснилось после.

Мы не знали чего ожидать от первого батла. Мероприятия такого плана в нашей стране проходят, мягко говоря, нечасто, и мы не знали, как люди будут реагировать. Иногда затрагиваются весьма провокационные темы, но мы рады, что все в этом плане спокойно.

- Влад, ты был и участником и организатором в одном лице — легко ли это?

Влад: Я разрывался между двух огней. С одной стороны — хотелось победить, и первенство далось мне без особых усилий. Как участник — я должен радоваться такому стечению обстоятельств. Как организатор — понимал, что уровень выступления моего оппонента не соответствует нашим ожиданиям. И я был готов признать поражение, если бы он выступил интереснее. Ведь нам хотелось сделать баттл насыщеннее и лучше.

- В нашей стране два государственных языка. Что будете делать, если один участник баттла захочет выступать с текстом на белорусском языке, а другой — на русском?

Костя: Я в жизни часто использую белорусский язык, но что касаемо баттлов, в перспективе наш проект может выйти за пределы Беларуси, а использование мовы — серьезная локализация аудитории. Однако если участник принципиально захочет выступать с текстом на белорусском — мы не будем его ограничивать. Главный критерий — умение интересно читать и подавать себя.

- А если сложилось так, что судья плохо знает белорусский язык и участник просто может остаться непонятым?

Костя: Мне кажется, у нашего населения действительно есть проблемы с "мовай". И я очень сомневаюсь в том, что кто-то будет баттлить на белорусском языке. Ведь самого участника может остановить мысль о том, что его текст не воспримут до конца.

Влад: Я с тобой не согласен. У меня была мысль о том, что было бы здорово сделать своеобразный перформанс, тематический баттл на белорусском языке. Если правильно анонсировать — и публика будет соответствующая, и участники, и судейская коллегия. Люди сами заинтересуются, ведь это что-то новое.



© Sputnik/ Анастасия Подпора Костя Баяндин и Влад Казыра первым опытом проведения хип-хоп баттлов довольны

- Как отреагировали на первый выпуск вашего проекта родственники/друзья?

Костя: Я рассказал родителям о проекте — они попросили показать. Предупредил их о том, что в выпуске изобилие нецензурной лексики, на что они ответили: "Ну, мы можем посмотреть, где ты говоришь!" (смеется — Sputnik). Друзья, знакомые и даже незнакомые люди пишут, что круто, благодарят. Не припомню тех, кто сказал, что получилось плохо.

Влад: На уровне организации это было хорошо, а если говорить о выступлении — неоднозначно. В свой адрес я получил больше положительных отзывов, нежели отрицательных. Но как организатор — я рад любым комментариям.



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- Как попасть к вам на мероприятие в качестве зрителя?

Костя: Мероприятие открытое, лишь первый баттл сделали закрытым, так как это был своего рода тест-драйв. Сейчас мы анонсируем, публикуем афиши, продаем входные билеты.

- Как думаете, почему в баттлах так редко принимают участие девушки?

Костя: Я очень за! Но основное препятствие, как мне кажется, заключается в том, что парням сложно обижать девушек. Оскорбить девушку = переступить через свои принципы, через себя, так уж мы воспитаны. Даже на уровне баттла. И сильный пол просто-напросто отказывается принимать участие в состязании. Иногда и организаторы не заинтересованы, ведь из этого поединка может не получиться шоу.

Влад: Но если парень соглашается на баттл с девушкой — это не значит, что он слабохарактерный. Просто он может поступиться со своими принципами. Я бы не смог.

Костя: Бывают случаи, не будем конкретизировать, когда девушка приходит бороться за победу, а в итоге уходит со слезами. Поэтому, если к нам поступит заявка от представительницы прекрасной половины человечества, мы несколько раз переспросим ее о готовности.

- Какие планы на будущее?

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Костя: Все рассказывать не будем. В будущем хотим сделать мерч, но все планы упираются в то, насколько наш проект будет интересен, с какой скоростью будет развиваться. Если людям надоест — в этом не будет смысла. Если зрители подхватят, на что мы рассчитываем, то будем стараться делать лучше. Если будут какие-то идеи у нас, у участников, у людей со стороны, мы, конечно же, рассмотрим. Но вряд ли это будет бургерная (смеется — Sputnik).

Влад: Не исключено, что будут эксперименты с форматом. Наша цель — заинтересовать людей этой культурой.

- Что нужно делать, чтобы стать классным МС?

Влад: Не нужно смотреть много рэп баттлов! Просто браться и писать тексты. Многим людям кажется, что это просто: выйти, зарифмовать пару шуток и публика к тебе расположена. На самом деле это кропотливое ремесло. И чтобы развиваться — нужно делать это самому.

Костя: И не стараться быть похожим на кого-либо. Очень приветствуется, когда у человека свой стиль. Если зритель смотрит то, что уже когда-то где-то видел — интереса это не вызовет. Индивидуальность — это победа.

Ближайшее рэп-состязание "Minsk Independent Battle" пройдет 1 февраля. Следить за новостями проекта вы можете в социальных сетях Вконтакте и на официальном YouTube канале MIB.