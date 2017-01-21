Хоккеисты «Юности» всухую проиграли на домашнем льду ближайшему конкуренту гродненскому «Неману» накануне 55-летнего юбилея главного тренера Михаила Захарова, который отмечает день рождения 22 января.



Фото: junost.org

«Юность-Минск» — «Неман» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

21 января. Минск. МКСРК «Чижовка-Арена». 1290 зрителей.

Судьи: В. Наливайко, А. Шрубок, В. Руф (все — Минск), А. Лабзов (Витебск).

«Юность-Минск»: Мильчаков; Претнар — Ерохо, Михнов — Корсо (К) — К. Захаров; О. Горошко — Э. Шевченко, Абакунчик — Развадовский (А) — Когалев; В. Макрицкий — Шелег, Парфеевец — Туркин — Ефименко (А); Джиг — Ниинимяки — Елисеенко; А.Каракулько.

«Неман»: Трус; Марченко — Дорофеев (А), Лаакконен — Пасют — Кислый; Коршунов (К) — Бадун, А. Малявко — Боярчук — С. Малявко; Е. Степанов — Метлюк, Жидких (А) — Богдановский — Горбаченко; Дадонов — Ремезов — Стефанович; Марковский, К.Брикун.

Шайбы: 0:1 — Дорофеев (Пасют, Лаакконен, 7.30, в большинстве), 0:2 — Жидких (Горбаченко, Богдановский, 14.22), 0:3 — Горбаченко (Жидких, 36:43).

Броски: 23 (6−8, 9−10, 8−5).

Штраф: 4 (Э.Шевченко, Развадовский) — 33 (К.Брикун, Кислый — 27, Коршунов, Боярчук).

Лучшие игроки матча: Парфеевец — Горбаченко, Жидких.

Видео: nemangrodno

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Из-за травм и болезней «Юность» не досчиталась трех ключевых защитников — Павла Черноока, Сабахудина Ковачевича и Евгения Ногачева. В линии атаки кадровых проблем минчане не испытывали, но за весь матч так и не сумели поразить ворота соперника. Такое с командой Михаила Захарова случилось впервые в нынешнем чемпионате.

«Неман» благодаря победе в Минске приблизился к возглавляющей турнирную таблицу «Юности» на дистанцию 7 очков.

Михаил Захаров: Подарка уже нет

— На льду была одна команда. Второй, к сожалению, вообще не существовало. Наши нападающие не могли доехать до ворот. Наверное, худший матч. Даже не помню, когда еще был такой плохой.

— У вас 22 января день рождения. Какой подарок бы хотели?

— Подарка уже нет (смеется).

— Как будете праздновать?

— Так, как думал, уже не получилось, потому что настроения нет — проиграли. Значит, будем без дня рождения: завтра в 11.00 тренировка.

— Но всего-то три очка потеряли, у соперника на семь меньше…

— Можно играть, сражаться и потерять очки — это одно дело. А сегодня я сказал помощникам еще в первом периоде, что у нас шансов нет. Было видно, что нет настроя у хоккеистов. Глаза должны гореть. У нас же один выпал, другой, третий: с каждого звена по игроку — и все. Это плохо. Сегодня в «Юности» некого даже назвать лучшим.

— Если разговоры с хоккеистами не помогают, какие еще есть меры воздействия?

— Драфт отказов — один метод, который существует во всем мире. Однозначно еще будет это в нашей команде в ближайшее время. Заберут — значит, заберут. Хоккеист, который подписал контракт, должен начинать работать, — приводит слова Михаила Захарова официальный сайт «Юности».

«Металлург-Жлобин» — «Шахтер-Солигорск» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Кравченко (Дашков, Кашкар, 35.29), 2:0 — Кувеко (59.29, в пустые ворота).

Броски: 14−26 (2−11, 6−12, 6−3).

Штраф: 14−14.

«Шахтер» почти в два раза превзошел жлобинскую команду в числе бросков в створ ворот, но пробить голкипера хозяев Глеба Агеева так и не сумел.

Таким образом, при новом главном тренере «Шахтера» Владимире Цыплакове горняки проиграли уже в 10-й раз в 13 поединках.

«Динамо-Молодечно» — «Гомель» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Ревенко (П.Волчек, Шведов, 5.32, в большинстве 5 на 3), 0:2 — Зимин (Тополь, А. Колосов, 16.55, в большинстве), 1:2 — Знахаренко (Феоктистов, Землянкин, 19.07, в большинстве), 2:2 — Гончаров (Амброжейчик, Воробей, 24.58, в большинстве 5 на 3), 2:3 — Зимин (Тополь, 58.52).

Броски: 25−30 (10−8, 8−8, 7−14).

Штраф: 26−16.

С учетом осечки «Шахтера» победитель этого матча получал шанс подняться на третье место в турнирной таблице. И этой возможностью воспользовались гомельчане.

В слабейшей шестерке 21 января состоялись два матча:

Беларусь U20 — «Химик» (Новополоцк) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

«Витебск» — «Лида» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).



Фото: hockey.by

На 2-й стадии регулярного чемпионата нижняя шестерка поборется за 2 путевки в плей-офф, а верхняя поспорит за выгодные позиции при посеве перед ¼ финала.