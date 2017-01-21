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Экскурсия по дому-кораблю, который обсуждает вся Англия
В Лондоне выставили на продажу самый дорогой в Великобритании жилой корабль. Люксовая баржа стоит 3,7 миллиона фунтов, или почти 4,6 миллиона долларов. Для сравнения — средняя стоимость домовладения в британской столице к концу 2016-го, по данным Nationwide, составила 473 тысячи фунтов (585 тысяч долларов). «
Корабль носит имя Matrix Island. Сейчас он прившвартован в доках Святой Екатерины, рядом со знаменитым Тауэрским мостом. Вид на окрестности.
На лодке есть все необходимое для комфортного проживания. «Походная» кухня оборудована по последнему слову техники.
Обеденная зона на двухпалубном корабле занимает почти 500 квадратных метров. При желании поесть можно и на свежем воздухе.
Интересно, что дом-корабль изначально был настоящей промышленной баржей и курсировал по парижской Сене. Плавсредство имеет солидный возраст — его спустили на воду еще в 1930-х.
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Жилая баржа стоит 4,6 миллиона долларов.
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