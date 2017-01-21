В Лондоне выставили на продажу самый дорогой в Великобритании жилой корабль. Люксовая баржа стоит 3,7 миллиона фунтов, или почти 4,6 миллиона долларов. Для сравнения — средняя стоимость домовладения в британской столице к концу 2016-го, по данным Nationwide, составила 473 тысячи фунтов (585 тысяч долларов). « Дом » приглашает на виртуальную прогулку по уникальной лодке.





Корабль носит имя Matrix Island. Сейчас он прившвартован в доках Святой Екатерины, рядом со знаменитым Тауэрским мостом. Вид на окрестности.





На лодке есть все необходимое для комфортного проживания. «Походная» кухня оборудована по последнему слову техники.





Обеденная зона на двухпалубном корабле занимает почти 500 квадратных метров. При желании поесть можно и на свежем воздухе.



Около центральной лестницы, ведущей на вторую палубу (или этаж?) расположены две гостиных. Интерьер баржи выдержан в светлых тонах.



Всего на корабле пять спален, в каждой есть своя ванная комната — и не тесная яхтенная, а полноценная.



Фото: riverhomes



Последний владелец лодки, по данным Daily Mail, — француз. Его имя не раскрывается. Забирать с собой предметы интерьера он не планирует — покупателю достанется все, включая столы для игры в мини-футбол и теннис и батут.



Фото: riverhomes

Интересно, что дом-корабль изначально был настоящей промышленной баржей и курсировал по парижской Сене. Плавсредство имеет солидный возраст — его спустили на воду еще в 1930-х.



Сауна — это «фишка» корабля. А еще он оборудован платформой для гидроциклов.



Совсем недавно лодку заново покрасили, кроме того, здесь установили светодиодную систему освещения. Минус один — владельцу придется ежегодно тратить 18 тысяч фунтов (больше 20 тысяч долларов) на обслуживание люксовой баржи.