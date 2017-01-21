

websitelerimiz.com

Законодательное урегулирование использования мобильных приложений для заказа такси повысит качество предоставляемых услуг, считают в парламенте.

Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак перед заседанием рабочей группы Постоянной комиссии по доработке к рассмотрению во втором чтении проекта закона "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", передает БЕЛТА.

Рабочая группа рассматривает вопрос применения цифровых технологий в транспортной отрасли, в частности их применение при организации перевозок автомобилями такси. По словам Андрея Рыбака, сегодня мобильные приложения широко используются бизнесом. Они позволяют не только заказать услугу по перевозке, но и рассчитать предварительную стоимость, идентифицировать перевозчика, транспортное средство, оценить качество услуги и даже безналично оплатить услугу.

"К сожалению, данные технологии не находят достаточного отражения в законодательстве. А это приводит к спорным моментам: к невозможности защитить интересы пассажира, к вопросам, касающимся безопасности перевозки, а также безопасности тех данных, которые передаются перевозчику, в том числе персональные данные платежной карты", - сказал депутат.

Андрей Рыбак пояснил, что компании, использующие мобильные приложения, в частности Uber, позиционируют себя не как такси, а как перевозчик, который выполняет услуги фрахта. Первый вопрос, который должен найти отражение в законодательстве, это унификация требований: все те требования, которые существуют сегодня к автомобилям такси (в том числе по обозначению, прохождению медосмотров, техосмотров), должны распространяться и на этих перевозчиков.

Правда, есть нюанс: если используемое мобильное приложение позволяет в том числе провести безналичную оплату, нужны ли тогда таксометры и кассовые суммирующие аппараты. Этот вопрос также обсуждается с Министерством по налогам и сборам, Минфином, Нацбанком. Необходимо урегулировать вопрос безопасности использования платежных карт. Тот же Uber - нерезидент Беларуси. Информация о платежной карте клиента поступает в систему и передается за рубеж. Как защитить свои финансовые средства, как потом при возникновении необходимости разговаривать с нерезидентом, чтобы их вернуть? Эти вопросы нужно проработать с заинтересованными, чтобы четко понимать финансовые механизмы и защитить пользователей услуг, уверен депутат. В целом в законе необходимо прописать понятие электронных информационных систем с возможностью оплаты, регламентировать, как каждый участник рынка может ими пользоваться, какая степень ответственности и прав на каждом этом этапе. Отработав такие моменты, можно действительно прийти к тому, эти услуги будут более широко представлены на рынке, а их качество вырастет. Повысится и безопасность перевозок. Андрей Рыбак отметил, что у рабочей группы есть определенное видение, как разрешить поставленные вопросы. Сегодня рабочая группа обсудит и обменяется мнениями перед окончательным согласованием законопроекта и вынесением его на весеннюю сессию.

