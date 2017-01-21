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Группа Naviband: сегодня мы впервые после отбора выспались!

22.01.2017 14:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Группа Naviband победила в национальном отборе на "Евровидение" с композицией на белорусском языке "Гісторыя майго жыцця" поздно вечером в пятницу: коллектив достаточно высоко оценили телезрители, а жюри дало им максимальный балл.

"Ощущение невероятной радости и счастья. И есть желание делать что-то на самом деле крутое, веселое, заводное… Это новый шаг для нас, мы счастливы!" — поделился эмоциями со Sputnik солист группы Артем Лукьяненко.

"Мы счастливы, хотя я еще и не до конца осознала, что происходит", — призналась солистка коллектива Ксения Жук.

Участники Naviband добавили: только в воскресенье они, наконец, смогли по-настоящему выспаться. Поделились музыканты и тем, как видят свой номер для самого "Евровидение".

Группа Naviband: сегодня мы впервые после отбора выспались!
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Большого шоу мы делать не будем. Наверное, в нашем номере главное, что есть — это наша энергетика", — подчеркнул Лукьяненко.

Полную версию беседы с группой Naviband слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

Группа Naviband — первые, кто поедет на конкурс "Евровидение" с аудиторией в 200 миллионов телезрителей с песней на белорусском языке — она называется "Гісторыя майго жыцця". На музыкальный форм коллектив пытался попасть второй год подряд — в 2016-м они не смогли победить в национальном отборе, однако 2017-й стал для них более удачным.

 
 
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Что испытывает группа Naviband после победы в национальном отборе "Евровидения" и что планирует делать дальше — об этом с музыкантами поговорил ведущий радио Sputnik...

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