|
Группа Naviband: сегодня мы впервые после отбора выспались!
22.01.2017 14:48 — Разное | Sputnik Беларусь
"Ощущение невероятной радости и счастья. И есть желание делать что-то на самом деле крутое, веселое, заводное… Это новый шаг для нас, мы счастливы!" — поделился эмоциями со Sputnik солист группы Артем Лукьяненко.
"Мы счастливы, хотя я еще и не до конца осознала, что происходит", — призналась солистка коллектива Ксения Жук.
Участники Naviband добавили: только в воскресенье они, наконец, смогли по-настоящему выспаться. Поделились музыканты и тем, как видят свой номер для самого "Евровидение".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Большого шоу мы делать не будем. Наверное, в нашем номере главное, что есть — это наша энергетика", — подчеркнул Лукьяненко.
Полную версию беседы с группой Naviband слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
Группа Naviband — первые, кто поедет на конкурс "Евровидение" с аудиторией в 200 миллионов телезрителей с песней на белорусском языке — она называется "Гісторыя майго жыцця". На музыкальный форм коллектив пытался попасть второй год подряд — в 2016-м они не смогли победить в национальном отборе, однако 2017-й стал для них более удачным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что испытывает группа Naviband после победы в национальном отборе "Евровидения" и что планирует делать дальше — об этом с музыкантами поговорил ведущий радио Sputnik...
|
Архив (Разное)
Комментарии