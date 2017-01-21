В Верхнедвинском районе большегруз столкнулся с «Волгой»: водитель легковушки погиб. О смертельном ДТП БЕЛТА сообщил представитель ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 21 января, около 10.10, на 140-м километре трассы Витебск — Полоцк — граница Латвии. За рулем автомобиля DAF с рефрижератором был гражданин Польши 1970 года рождения. Как выяснилось, мужчина не учел состояние дороги, метеоусловия и не справился с управлением машиной. «По словам водителя, во время движения на закруглении дороги автомобиль занесло на обочину. При попытке выровнять транспортное средство фура сложилась в так называемые ножницы и выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомобилем ГАЗ-3120», — рассказал подробности Александр Казючиц.

За рулем служебной «Волги» находился 40-летний житель Верхнедвинска. Мужчина получил тяжелые травмы. Из машины ему помогли выбраться очевидцы происшествия, которые и вызвали на место ДТП милицию и медиков. Пострадавший был доставлен в Верхнедвинскую ЦРБ, но спасти мужчину не удалось. Через несколько часов он скончался.