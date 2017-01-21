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Норвежец Йоханнес Бо выиграл мужской масс-старт

22.01.2017 15:34 — Разное | Tut.by  
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал победу в массовом старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.


Фото: biathlonworld.com

Бо не сделал ни одного промаха и на 3 секунды опередил француза Квентина Фийона-Майе (1+0+0+0).

Третье место занял россиянин Антон Шипулин (0+1+0+0), уступивший победителю 21 секунду.

Лидер общего зачета Мартен Фуркад (0+0+1+2) неудачно отработал на последнем рубеже и финишировал лишь пятым.

Белорусские биатлонисты участия в гонке не приинимали.

 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал победу в массовом старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

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