Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал победу в массовом старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.



Фото: biathlonworld.com

Бо не сделал ни одного промаха и на 3 секунды опередил француза Квентина Фийона-Майе (1+0+0+0).

Третье место занял россиянин Антон Шипулин (0+1+0+0), уступивший победителю 21 секунду.

Лидер общего зачета Мартен Фуркад (0+0+1+2) неудачно отработал на последнем рубеже и финишировал лишь пятым.

Белорусские биатлонисты участия в гонке не приинимали.