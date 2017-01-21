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В Бобруйске автомобиль ГАИ снова попал в ДТП

22.01.2017 15:30 — Разное | Tut.by  
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Второе с начала года ДТП с участием патрульного автомобиля произошло в Бобруйске. В воскресенье, 22 января, в 11.50 на перекрестке улицы Батова и проспекта Строителей столкнулись Volkswagen Golf и Lada Priora, принадлежащая ГАИ УВД Бобруйского горисполкома, сообщает «Коммерческий курьер».


Volkswagen ехал по проспекту Строителей со стороны седьмого микрорайона, в машине находились водитель и его супруга.

— Нам горел зеленый, — рассказал водитель иномарки Алексей. — Внезапно на перекресток выехала милицейская «Лада». Автомобилю, двигавшемуся со мной в попутном направлении, удалось избежать столкновения. Мне повезло меньше.

Сам водитель не пострадал. Его супруга получила ушибы и была доставлена в медучреждение. Водитель и пассажир автомобиля оперативного назначения травм в ДТП не получили.























— Наши сотрудники получили сигнал о совершенном преступлении и направились на вызов. На перекресток выехали на запрещающий сигнал светофора со включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. Согласно ПДД, водитель патрульного автомобиля в таких случаях должен был убедиться в том, что его маневр не создаст препятствий для других участников дорожного движения. Однако этого не было сделано. Вероятно, имела место обычная невнимательность. Конечно, будут взяты объяснения и с водителя «Гольфа», но, очевидно, что вина за это ДТП лежит на нашем сотруднике, — прокомментировал ситуацию начальник ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Виталий Поддубский.

Напомним, 4 января этого года на улице Шинной еще один патрульный автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Citroen. Причиной того ДТП стала неверно выбранная скорость в условиях сильного снегопада.



 
 
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Это уже вторая авария с участием патрульного автомобиля в этом месяце.

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