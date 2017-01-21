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Экономический обозреватель о продлении тарифов на транзит нефти

22.01.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С 1 февраля постановлением МАРТ повышает тарифы на транзит и прокачку российской нефти по территории республики. При этом Минск и Москва смогли договориться только о тарифах на прокачку нефти до ОАО "Нафтан" — эти тарифы повышены на 11,76%. По остальным тарифам договоренности достичь не удалось: Минск, ссылаясь на утвержденную сторонами методику установления тарифов, поднял их на 7,7% — они и должны были действовать до 31 марта 2017 года.

Экономический обозреватель Sputnik Беларусь Елена Ольшанская обратила внимание на мнение экспертов по данной проблеме. "В Минске говорят, что такое одностороннее установление тарифов свидетельствует о том, что нефтегазовые споры сторонами не только не решаются, а наоборот, ситуация только усугубляется", — сказала Ольшанская.

Переговоры по этой тематике между нашими странами продолжаются, они идут с середины 2016 года, и пока сторонам не удается прийти к какому-то компромиссу или минимальному сближению по этой проблеме.

Экономический обозреватель о продлении тарифов на транзит нефти
© flickr.com/ Brian Cantoni
Теперь не до конца марта: РБ продлила срок тарифов на транзит нефти

Ольшанская также предположила основную спорную тему. "Это не столько формула, по которой Беларусь будет платить за российский газ, сколько размер и механизм межбюджетной компенсации, о которой белорусская сторона заявила ещё в октябре", — подчеркнула экономический обозреватель Sputnik Беларусь.

Также стоит вспомнить, что на недавней встрече с заместителем премьер-министра нашей страны Владимиром Семашко, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заменить недополученную по договорам с Россией нефть сырьем из других стран.

Полностью комментарий экономического обозревателя слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Минск
 
 
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