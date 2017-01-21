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Французское антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении четверых белорусских гребцов - Александра и Андрея Богдановичей, Дмитрия Хильченко и Александра Лепешко.

Как ранее сообщалось, они подозреваются Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в нарушении антидопинговых правил.

О решении французского агентства сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси. .

WADA заявило о наличии запрещенного вещества мельдония в допинг-пробах мужской сборной страны по гребле на байдарках и каноэ 30 июня прошлого года, после чего французское агентство инициировало расследование, которое не подтвердило вину указанных спортсменов. Таким образом, агентство продолжает расследование только против одного белорусского гребца Максима Петрова.

Как сообщает БЕЛТА , решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) по делу белорусских гребцов, если не будет каких-то изменений, ожидается до 27 января. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Национальной олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов.

Генсек НОК подчеркнул, что белорусская сторона очень рассчитывает на положительное решение, которое подтвердит невиновность белорусских каноистов и абсурдность решения Международной федерации гребли (ICF) о наказании мужской команды Беларуси в виде отстранения от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Уверенность в положительном исходе дела утвердилась, после того как сегодня НОК получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором сообщается, что претензий к белорусским гребцам нет.

После этого, отметил Анатолий Котов, белорусский НОК подготовил заявление в CAS с уведомлением о решении французского агентства. "На наш взгляд, это подтверждает, что оснований для негативного решения по делу о белорусских гребцах не осталось. Французы подтвердили то, о чем белорусы говорили с самого начала этой истории. Причем это уже официальное решение, а не просто слова главного тренера сборной Беларуси Владимира Шантаровича и спортсменов о том, что они ничего не нарушали", - подчеркнул генеральный секретарь НОК.

Анатолий Котов также отметил, что в случае удовлетворения иска белорусской стороны НОК намерен максимально использовать возможные юридические инструменты, чтобы наказать Международную федерацию гребли на байдарках и каноэ. Это нужно для того, чтобы хоть как-то компенсировать белорусским гребцам моральный ущерб, который они понесли в виде отстранения от участия в главном старте четырехлетия. Для Александра Богдановича Олимпиада в Рио была завершающей в спортивной карьере, и он вместе с братом Андреем мог претендовать на призовые места. Для Артема Козыря, который был лидером сезона в своем коронном виде, одиночке, Игры-2016 могли стать знаковыми, он был одним из главных фаворитов. Эта дисциплина не включена в олимпийскую программу Токио-2020, и Артему придется переходить в другие виды программы, начинать с чистого листа. Нужно добиться справедливости, дабы не страдали ни в чем не повинные спортсмены и целые команды, считает генеральный секретарь НОК Беларуси.