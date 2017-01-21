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Белорусские биатлонистки принимают участие в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!

22.01.2017 16:38 — Разное | Tut.by  
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Шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершится женской эстафетной гонкой.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Белорусскую команду представят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева.

Главные фавориты выставили следующие составы:

Германия: Хинц, Хаммершмидт, Хильдебранд, Дальмайер.

Франция: А. Шевалье, Брайсаз, Бескон, Дорен-Абер.

Украина: Журавок, Джима, Вал. Семеренко, Меркушина.

Норвегия: Николаисен, Биркеланд, Хубер, Андерсен.

Чехия: Харватова, Йоханидешова, Пушкарчикова, Виткова.

Италия: Виттоцци, Санфилиппо, Рунгалдьер, Вирер.

Россия: Сливко, Акимова, Глазырина, Подчуфарова.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершится женской эстафетной гонкой.

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