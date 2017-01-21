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Белорусские биатлонистки принимают участие в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!
Шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершится женской эстафетной гонкой.
Белорусскую команду представят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева.
Главные фавориты выставили следующие составы:
Германия: Хинц, Хаммершмидт, Хильдебранд, Дальмайер.
Франция: А. Шевалье, Брайсаз, Бескон, Дорен-Абер.
Украина: Журавок, Джима, Вал. Семеренко, Меркушина.
Норвегия: Николаисен, Биркеланд, Хубер, Андерсен.
Чехия: Харватова, Йоханидешова, Пушкарчикова, Виткова.
Италия: Виттоцци, Санфилиппо, Рунгалдьер, Вирер.
Россия: Сливко, Акимова, Глазырина, Подчуфарова.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершится женской эстафетной гонкой.
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